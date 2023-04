Apodemia lanza una nueva colección por el Día de la madre: joyas con mensajes para las más valientes y 'cool'

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y las diferentes marcas ya se preparan para celebrarlo. Apodemia no es la excepción y en esta ocasión ha lanzado una colección especial que rinde homenaje a las supermums.

Buscando la versión más divertida y fresca de las madres, la firma de joyas ha trabajado en una propuesta denominada Mums Just Want to Have Fun que está formada por mini piercings, pendientes dúo que se pueden hacer largos o cortos, collares y pulseras combinables, anillos con mensajes escondidos, como brave o cool, y más.

Todas las joyas han sido diseñadas en exclusiva por el equipo Apodemia con piedras nanogem multicolor. Aunque cada una tiene su toque particular, guardan una historia común que las posiciona como piezas únicas en el mercado. Según ha podido saber EL ESTILO de EL ESPAÑOL, todas lucen mensajes para las madres, catalogadas por la firma como supermujeres y superwomums.

Desde Apodemia aseguran que las madres son mujeres súper todoterreno, llenas de fortaleza y capacidad. Por ello, este año buscan rendir homenaje a todas aquellas que se enfrentan a todo tipo de escenarios en un solo día. "Porque sabemos lo difícil que es hacerlo todo y ya hacerlo todo bien parece un reto inhumano", dicen desde la marca.

Con estas joyas, la firma pretende que las madres recuerden lo valiente que son, y sobre todo, lo bien que lo están haciendo en cualquier momento del año. Aunque esta nueva propuesta ha sido diseñada a propósito del próximo Día de la Madre, que tendrá lugar el 7 de mayo, son piezas ideales para lucir en cualquier momento y con un sinfín de estilismos. Así, se posiciona como una apuesta segura para regalar en una fecha tan especial.

Las joyas pueden adquirirse a través de la página web de la marca y en las múltiples tiendas que tienen en todo el territorio nacional. El precio dependerá de la pieza, pero oscilan entre 39 euros y 99 euros.

Apodemia es una marca inspirada en la naturaleza que representa, en sus espacios y a través de sus diseños, un universo de innovación, calidad y elegancia. Si bien la colección de joyería dio origen a la firma, en los últimos la marca ha ampliado su universo lifestyle con productos de decoración y hogar, explorando el mundo de los accesorios y la papelería.

