Alerta tendencia: ropa interior masculina asomando por encima de los pantalones

Hay una nueva tendencia que ya empieza a verse en las calles, pero en realidad no es tan nueva. Una de las primeras en sumarse a ella ha sido Violeta Mangriñán, que siempre está al quite de todo lo que se lleva y de las propuestas de los grandes diseñadores para luego compartir su sabiduría con sus seguidores.

El último post en Instagram de la de Valencia así lo atestigua, pues la joven ha publicado un álbum para enseñar al mundo cómo se llevarán a partir de ahora los vaqueros: con ropa interior masculina asomando.

Violeta ha lucido unos jeans de la firma española Andesites con unos calzoncillos blancos al descubierto de la misma marca. Los comentarios no se han hecho esperar pues parece que esta tendencia tiene el mismo número de admiradores que de detractores. Mientras unos alaban su look otros creen que llevar calzoncillos de chico debajo de esta manera "no favorece nada".

La práctica viene de lejos. Fue un símbolo de los 90 y del hip hop. Durante una época en España se pudo ver en toda la costa cuando muchos apostaron por llevar los calzoncillos incluso por debajo del pantalón. Con la vuelta a la logomanía tampoco es de extrañar pues justo en la parte que sobresale es donde se suele leer el nombre de la marca.

Aquellos que quieran sumarse a esta tendencia pueden copiar directamente el look de Violeta. La influencer ha lucido el modelo Le Temps Denim, que es un pantalón regular fit, de tiro medio alto con cinco bolsillos y trabillas para cinturón en la cintura. Distintivo es el botón jota del vaquero con las iniciales de la firma grabadas simulando una brújula y una piedra preciosa de color esmeralda en el centro. Su precio es de 115 euros y las tallas van desde la 34 hasta la 44.

Ella lo ha combinado con unos calzoncillos en color blanco con gomilla superior y el nombre de la firma en color negro. A juego, un top en el mismo color. Al estilismo ha sumado una bomber en color caqui, muy favorecedora, con varias estrellas grandes en color negro. En la parte trasera se puede leer "Not for you".

Ha completado su outfit con el modelo de zapatillas Cloudbust Thunder de Prada que cuesta 890 euros. Se caracterizan por el efecto tridimensional del empeine creado con los ojales de goma.

