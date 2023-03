Susanna Griso y su hija Mireia, día de compras por Madrid: complicidad y un notable parecido físico

De la parcela profesional de Susanna Griso (53 años) poco hay que añadir; ahí está su currículum televisivo y su podio como reina de las mañanas en Antena 3 con su programa Espejo Público. Griso es una de las comunicadoras más importantes de este país, amén de una gran empresaria. No obstante, en el apartado donde Susanna se siente especialmente orgullosa es en el de la familia.

En ese reducto, está su pequeño gran logro. Junto a su exmarido, Carles Torras, ha formado una familia numerosa. Todo un ejemplo de conciliación y éxito personal. Susanna y Carles hicieron pública su separación en 2020, tras 23 años de relación y tres hijos en común, Mireia (19), Jan (16) y Dorcette (9), llegada de Costa de Marfil, a quien el hoy exmatrimonio adoptó en abril del año 2018.

En nada afectó ese quiebre sentimental: Susanna y Carles han sabido separar sus vidas con la discreción que les ha caracterizado. Ambos siempre han tenido claro que lo más importante es la familia; son sus hijos.

Con el tiempo, hace cerca de seis meses Griso recuperó la ilusión de la mano del empresario Íñigo Rodríguez Afán de Ribera. Sea como fuere, un excelso momento el que atraviesa Susanna que comparte, como no podía ser de otro modo, con sus hijos.

A EL ESPAÑOL han llegado unas imágenes, en exclusiva, de la presentadora con su hija mayor, Mireia, en una relajada y distendida jornada de compras por Madrid. En las instantáneas se puede apreciar, entre otras cosas, que madre e hija son, además, grandes confidentes, así como la complicidad y sintonía entre ellas.

Susanna y su hija, según la información que maneja este medio, hace unos días pasearon por un mercadillo de un centro comercial cercano a su domicilio. De acuerdo a las fotografías, queda patente que Mireia, de 19 años, ha heredado la belleza natural de su madre, y es una joven esbelta y apasionada de la moda, como su madre.

Por encima de toda consideración, lo que más llama poderosamente la atención es el gran parecido físico entre madre e hija, sobre todo aquel que tiene que ver con la altura de ambas. Susanna puede presumir de superar el metro 77 centímetros de altura, algo que también lleva a gala su hija mayor. Abrazadas y mostrándose gestos de cariño, madre e hija compartieron una velada llena de confidencias y afecto.

La moda, además, ha unido especialmente a madre e hija. De hecho, las fotografías a las que tiene acceso este periódico denotan cómo ambas siguen fervorosamente las tendencias del momento, y la complicidad es tal que hasta parece que se ponen de acuerdo en sus respectivos looks.

Para la ocasión, la presentadora y su hija se decantan por la comodidad de unos jeans básicos, combinados con una camisa de rayas y tonos verdes en el caso de Susanna; y una azul en lo que respecta al outfit de Mireia.

El hecho de esta coincidencia estilística entre madre e hija no es casual o baladí. En alguna ocasión, la presentadora ha reconocido cambiarse la ropa con ella. Junto a Mireia, Susanna protagonizó durante un verano una de las experiencias más impactantes -y angustiosas- de su vida. Así lo contó la propia Griso en su programa, mientras se abordaba la problemática de las medusas en las playas españolas.

"Me tendrías que poner una cabecera para esta sección de contar mi vida. No fue una situación con una medusa que picó a mi hija, ni me quité la parte de arriba del bikini. Eso es en tu imaginación. Íbamos en un barco y mi hija -Mireia- cayó por la proa y le pasamos con el barco por encima. Tuve que tirarme al agua para rescatarla. Le hicimos un torniquete con el bikini de una mujer que iba conmigo. El corte no fue muy profundo, pero la llevamos al hospital. Fue el peor momento de mi vida", relató.

Cabe descatar, en otro orden de cosas, que no sólo comparte momentos y aficiones Susanna Griso con su hija Mireia; es más que habitual ver a la comunicadora de compras con su pequeña Dorcette, así como en corridas de toros con Jan. Si algo destacan los que conocen de cerca a Susanna es su gran sensibilidad, solidaridad e implicación con los niños desfavorecidos.

La última vez que demostró esta cualidad fue en 2019. En 2022, durante una entrevista en El Hormiguero Susanna se emocionó hasta la lágrima desvelando que no tiene tres hijos, sino cuatro. En esa interviú, además de sus tres hijos habló del cuidado de Koudus, un joven de acogida, con una de sus hermanas mayores.

"Nuestro Koudus es maravilloso", aseguró con una gran sonrisa. "Es guapo, simpático, buena gente, feliz, cocina maravillosamente, es muy trabajador... Ha estudiado FP y habla cuatro idiomas africanos, más inglés, francés, catalán...", añadió. La comunicadora detalló entonces que Koudus llegó a su vida de la noche a la mañana, y que le ha permitido conocer una realidad muy triste, "la de los mal llamados 'MENAS', un término que a mí no me gusta".

Todo comenzó con la llamada de su hermana, quien trabaja en centros de niños tutelados. Esta profesional le narró a su hermana Susanna que uno de los menores a los que daba clase de castellano "se quedaba en la calle" porque, según la prueba de la muñeca, que se realiza para conocer su edad, tenía 18 años y no 16, como reflejaban sus papeles y pasaporte.

"Esa misma noche ya no tenía un sitio donde dormir", manifestó Griso. Fue en ese momento cuando el joven, natural de Ghana, se instaló en casa de la hermana de la presentadora.

El amor de Griso

En septiembre de 2022 se hizo público el nuevo amor de la presentadora estrella de las mañanas de Antena 3. Griso era captada en actitud cómplice junto a Íñigo Afán de Ribera, un famoso emprendedor y hombre de negocios que pertenece al círculo de amigos de la presentadora y de muchos otros rostros conocidos del mundo de la televisión.

Una revista del corazón los inmortalizó durante un romántico fin de semana en Sevilla, un enclave en el que no escondieron su estrecha conexión y donde se divirtieron paseando juntos en bicicleta y caminando por las calles de la capital hispalense.

La presentadora y el empresario se conocieron tres meses antes de aquel septiembre de estallido de amor en la gran fiesta de cumpleaños de Sandra García-Sanjuán que tuvo lugar en la isla de Malta. Según apuntó la revista ¡HOLA!, desde entonces se fueron poco a poco conociendo.

Íñigo, conocido en el mundo mediático y laboral como 'Iggy', ya apareció en la prensa a principios de verano de 2022. Tras la fiesta maltesa a la que acudieron innumerables famosos, se le relacionó con la también comunicadora Anne Igartiburu (54), pues se hicieron públicas unas instantáneas en las que quedaba patente su íntima relación. Sin embargo, ese cariño era fruto solamente de la fuerte amistad que existe entre ellos.

