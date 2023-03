Quién es Clara Martín, la alcaldesa socialista que se ha inspirado en Shakira para su campaña electoral

Han pasado más de dos meses desde que Shakira (46 años) revolucionara la música con la publicación de la Bzrp Mussic Session #53, tema en el que dispara contra su expareja, Gerard Piqué (36), y del que se puede decir que es el gran éxito del año. No solo porque ha batido todos los récords de escucha, también porque una parte de su letra se ha convertido en fuente de inspiración de publicidades, chistes e incluso campañas políticas.

Se trata de la frase que dice "Tiene nombre de persona buena | Clara-mente no es como suena", con la que la colombiana ataca a Clara Chía (23), la actual novia del exfutbolista, y que se ha convertido en el as bajo la manga de Clara Martín (41), actual alcaldesa de Segovia.

La política del PSOE, tocaya de la catalana, ha querido seguir con el juego de palabras y ha convertido el ya famosísimo 'Clara-mente' en el centro de su eslogan. Como era de esperar, ha sido todo un éxito. No solo en la ciudad castellana, también en el resto de España, pues las redes sociales han hecho su magia y se ha convertido en un fenómeno viral.

Campaña de la actual alcaldesa de Segovia, Clara Martín.

La socialista ocupa el cargo desde hace apenas unos meses, concretamente desde el pasado 4 de junio de 2022, cuando la anterior alcaldesa, Clara Luquero, dimitió alegando motivos personales tras casi ocho años en el puesto. La curiosa coincidencia en sus nombres, pues ambas mujeres se llaman igual, ha hecho que nuestra protagonista sea popularmente conocida como Clara II. El próximo 28 de mayo se mide por primera vez en las urnas a sus rivales políticos.

Si bien en su Segovia natal es un rostro de sobra conocido por su cargo, no lo es tanto fuera de las fronteras de la ciudad Acueducto. Para resolver las grandes dudas sobre ella y su original campaña, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella, desvelando así no solo su faceta más personal y sus ambiciones políticas, también si es del team Shakira o del team Piqué.

Divertida y cercana, la política comienza la conversación con este medio con una sonora carcajada, consciente de su popularidad. "El objetivo de esta campaña era dejar claro a los vecinos de Segovia que mi compromiso es con la ciudad. Al tener claro ese mensaje, empezamos a darle vueltas de cómo podíamos transmitirlo y nos vino a la cabeza la canción de Shakira", comienza explicando.

No tanto por la letra en sí, cuenta, sino por el guiño con su propio nombre. "Me llamo Clara Martín, entonces las iniciales de mi nombre y apellido coinciden con clara-mente. También porque en carnavales ganó una comparsa que hizo una copla utilizando la música de esta canción de Shakira y quise hacer un guiño positivo a mi figura como alcaldesa y como candidata".

Consciente de que Clara Chía no sale muy bien parada en la canción de la colombiana, ella prefiere centrarse en la definición más específica del adverbio, porque en su campaña "está todo claro", afirma. Y es que su objetivo, por encima de lo "divertido" y "anecdótico" que ha sido convertirse en viral, es que la gente la conociera y fuera consciente de que los políticos son "personas normales, que escuchamos música y tenemos sentido del humor".

En el #DíaMundialPoesía cómo no acordarme de aquellos versos de Don Antonio que empezaban tal que 'En Segovia, una tarde, de paseo / por la alameda que el Eresma baña....'

Llega la primavera a nuestra preciosa Ciudad Patrimonio de la Humanidad 🌸🌸🌸 pic.twitter.com/glYttX3N6C — Clara Martín García - Alcaldesa de Segovia- (@ClaraMartnGarca) March 21, 2023

Clara Martín es la alcaldesa de Segovia, pero también mucho más. Como cuenta a EL ESPAÑOL estudió la carrera de Historia del Arte "y luego un máster en Gestión del Patrimonio". Emprendió y se convirtió en empresaria, creando junto a unos compañeros un negocio de gestión del patrimonio y arqueología a la que dedicó 12 años de su vida. Fue entonces cuando conoció el esfuerzo de un autónomo y por eso se suma al team Shakira. "Yo también he facturado", dice divertida. Después, le llegó la oportunidad de probar suerte en la administración pública.

En el plano personal, cuenta que está casada con un hombre al que 'convenció' para que se mudara a la ciudad castellana. "Él es de Bilbao, pero logré que se viniera a esta ciudad", algo fácil, en sus palabras, porque "Segovia tiene muchísimo encanto. No solamente la ciudad, también la gente. Damos muy buena acogida".

Además, es madre de dos niñas que están "encantadas" con su reciente popularidad. "Estaba con ellas cuando salió el eslogan, el día de Carnaval, y cuando lo vieron se partieron de risa", cuenta. Ahora, al estar en plena campaña, "apenas" puede estar con ellas, añade. "Soy la primera a la que le duele. Pero creo que también los hijos tienen que ver que los padres estamos trabajando. A día de hoy se banaliza mucho el tema de la política y se malinterpreta muchas veces la figura de un político, y creo que también es importante darles buen ejemplo de que al final, el compromiso político también es fundamental para el desarrollo de la actividad pública. También que vean que su madre es una mujer comprometida con la sociedad y que trabaja por ello, también como mujer, que también es importante".

Campaña de Clara Martín, alcaldesa de Segovia.

Con tanto trabajo en esta etapa, Clara Martín vive los problemas de la conciliación, como les pasa a muchísimas familias. "Es complejo, pero nos apañamos bien. También está la familia, que es siempre un importante apoyo. Entre mi marido, mis padres y yo hacemos una conciliación familiar", termina, sabiendo que 'clara-mente' se trata de algo temporal y muy pronto podrá volver a disfrutar de su profesión y su vida personal con normalidad.

