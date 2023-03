Alba Díaz tiene la 'blazer oversize' de Adidas más original: lleva una sudadera incorporada

El tiempo es uno de los elementos clave para una persona a la de vestir -además de, por supuesto, el día, la hora o el evento al que vaya-. Alba Díaz Martín (23 años), la hija de Vicky Martín Berrocal (50) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (55), está, como la mayoría de españoles, absolutamente confusa a causa de las altas temperaturas que estamos viviendo en nuestro país en los últimos días.

Parece que la primavera ya está a la vuelta de la esquina y, por tanto, a las ocho de la mañana puede hacer nueve grados y a las tres de la tarde, 25. "Yo estoy perdida con este tiempo… No sé si ir en pantalón corto, en botas, en sudadera o con un plumas. Así que me lo he puesto todo jeje", ha escrito la joven it-girl en sus redes sociales, donde es muy activa.

Lo cierto es que, una vez más, ha clavado el estilismo y ha triunfado con él. Para estos extraños días de cálido invierno, Alba Díaz ha seleccionado una blazer de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Se trata de una prenda de Adidas Originals en colaboración con Dry Clean Only, la firma creada por el diseñador tailandés 'Best' Patipat Chaipukdee y que causa furor entre las famosas. En color camel, de corte oversize y con varios logos clásicos por todo el diseño, la chaqueta de Alba tiene la originalidad de llevar una especie de sudadera -la prenda insignia de la marca- incorporada a sus espaldas.

El precio original de la blazer era de 269 euros en el momento de su lanzamiento. Con el tiempo, fue rebajando, y la última hornada de estas prendas, que se podían adquirir en páginas web multimarca como Farfetch o Sneaker Studio, tenían un valor en rebajas de 89 euros. En estos momentos, está agotada.

En sus pies, la influencer ha lucido unas botas UGG. En concreto, se trata del modelo Classic Ultra Mini con plataforma, en tono driftwood, una especie de beige que combina con un sinfín de estilismos, entre ellos, con éste que hoy recoge el artículo.

Las botas tienen una plataforma de cinco centímetros que alarga la pierna y están confeccionadas con el mismo ante que el modelo original. Además, una mezcla de lana UGGplush que les aporta la suavidad característica. Su precio, 169,95 euros.

