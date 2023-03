La modelo Eugenia Santana, trasladada al hospital después de que la Policía se personara en su casa

La modelo canaria Eugenia Santana (49 años), conocida por ser la vencedora del certamen de belleza Miss España en el año 1992, ha sido trasladada a un hospital de Gran Canaria, isla en la que reside. Tal y como se ha podido conocer, la modelo y presentadora se encontraba en su domicilio, situado en el barrio de La Isleta, cuando varios agentes de la Policía Nacional se personaron en la misma.

Según desvela Atlántico Hoy, los hechos ocurrieron el martes 14 de marzo y fueron los propios funcionarios quienes decidieron llamar a los servicios sanitarios tras ver el estado de Santana, quien accedió a acudir al centro médico. Al parecer, la maniquí no se habría tomado la medicación que tenía prescrita para un problema de salud que padece.

De momento se desconoce la evolución en la salud de Eugenia, quien lleva varios años alejada de los medios de comunicación y la vida pública. De hecho, en las últimas dos décadas su nombre ha acaparado titulares en menos de una docena de ocasiones. En el año 2011, por ejemplo, se conoció que había permanecido hospitalizada durante dos semanas a causa de una grave infección de riñón en el hospital madrileño de La Paz.

Eugenia Santana en una imagen de archivo.

Posteriormente, en 2017, regresó de manera excepcional para responder una llamada de Sálvame en la que denunciaba haber sido víctima de acoso en el ámbito laboral por parte de un fotógrafo "muy conocido".

"Estaba en la habitación, me tocó para enseñarme el tipo de foto que quería, fue cuando intentó aprovecharse, te hablo de romperme hasta la camisa. Me tiró sobre la cama. Empecé a llorar y me entró un ataque de nervios. Me he desvinculado de este mundo por este tipo de cosas", narró por aquel entonces a Jorge Javier Vázquez (52).

Su vida personal dio mucho de qué hablar hace unos años, pues Eugenia Santana criticó públicamente a Esther Arroyo (58), a quien acusaba de ser la culpable de no poder celebrar su boda religiosa con el venezolano José Faría, con quien se casó por lo civil a finales de 2008. "Casarme de blanco y por la Iglesia era, y es, mi gran ilusión. Pero no me puedo casar por la Iglesia por culpa de Esther Arroyo. Yo confío en que ella entienda algún día la situación, que recapacite…", declaró a Vanitatis en 2008.

En cuanto al terreno laboral, su último trabajo en televisión fue en la serie de Antena 3 Tres hijos para mí solo, de 1995 y que fue cancelada por su baja audiencia. Pero su gran momento tuvo lugar de la mano de dos espacios muy conocidos, El trampolín y El gran juego de la oca.

