La nueva colección de Parfois apuesta por nuevos estampados, cortes y formas 'mermaidcore'

Para la próxima temporada SS23 Parfois se mantiene firme en una idea: summer looks better when you have fun. La marca presenta Golden Hour, que cuenta la historia de verano perfecta, una reunión de amigos junto al mar.

La nueva colección refleja ese estado de ánimo, diferentes estilos diseñados para disfrutar de la mejor época del año. Así, entre nuevos estampados y algunas tendencias nostálgicas, esta temporada no deja de lado ningún esencial del verano.





Inspirándose en la orilla del mar, la marca crea dos nuevos estampados: las sirenas y el paisaje de playa que se ven reflejados en una selección de bolsos, vestidos y camisas. No muy lejos del imaginario acuático, se encuentra el estampado de rayas de colores. Este patrón de inspiración marinera cubre piezas relajadas como vestidos camiseros, sudaderas, tote-bags y bolsos baguette, y el maxi sombrero o los

trajes de baño.

Parfois invita a introducirnos en una historia de verano perfecta a través de una reunión de amigos junto al mar.

Para esta colección, la marca ha optado también por incluir la estética mermaidcore que va más allá de los estampados y está presente en materiales y detalles. La bisutería juega con conchas y cordones, creando piezas exuberantes. La red de colores también se usa en bolsos trendy y vestidos largos de playa. Para el calzado, hay estilos de plástico que evocan a los recuerdos de vacaciones de la infancia.

La utilidad continúa como una de las principales tendencias, esta vez los detalles multibolsillos se combinan con siluetas femeninas. El crop top con bolsillos que acompaña a los pantalones cargo es uno de los looks clave.

Nostalgia también es sinónimo de denim, la larga historia de amor por el tejido continúa, esta vez reinterpretada en nuevos colores y pensada para llevar en total looks, con piezas icónicas como los bolsos inspirados en Y2K y la moderna combinación de blazer y falda.

Para los looks de noche, los going-out tops se convierten en un must have de la nueva colección ofreciéndonos opciones para un ambiente relajado, combinando el corsé y los pantalones de cintura baja o, para una combinación un poco más arriesgada, el top y la falda de lentejuelas.

La nueva colección incluye maxi bolsos.

La selección también incluye una parka irisada y piezas con transparencias. También destacan los complementos como los mules metalizados y las pulseras cocktail de acrílico.

Finalmente, las faldas sobre los pantalones están de vuelta. La propuesta de Parfois apuesta por el confort casual, superponiendo diseños en tule. El conjunto de tres piezas está disponible en rosa bebé y gris claro. Este tipo de textura se utiliza en otros accesorios, desde el maxi tote hasta las riñoneras, o la parka rosa statement.

