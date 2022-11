Dime qué joyas llevas y te diré qué personaje de la sexta temporada de 'Élite' eres

Ni que decir tiene que Élite es una de las series adolescentes del momento. Y ya no sólo adolescentes, porque somos muchos los que aún recordamos ese primer capítulo en octubre del 2018 y desde ahí hemos ido creciendo con cada nueva temporada. Y así es cómo hemos llegado a la sexta temporada, que se dice pronto, cargada de nuevos personajes, nuevas tramas y, por supuesto, nuevas tendencias.

Los personajes de Las Encinas, además de saber bien cómo meterse en líos, también saben cómo llevar las nuevas tendencias antes que nadie. Su ya simbólico vestuario se ha convertido en un género en sí mismo y ha provocado un efecto contagio y de apropiación en las tendencias de moda.

Cada una de sus protagonistas tiene un estilo muy diferente que representa fielmente su personalidad. Pero no hablamos sólo de la ropa, o del maquillaje. También las joyas ocupan un lugar definitorio.

Analizamos el joyero de los principales personajes de la ficción para que podamos descubrir a cuál de ellos nos parecemos más.

Isadora (Valentina Zenere)

Si hay un personaje que resalta por encima de todos los demás en cualquier esquina del instituto Las Encinas, esa es ella, Isadora. Y esta nueva temporada no podía ser menos. Sus pendientes de strass marcarán un nuevo rumbo en su vida y nuestros looks de nochevieja como los modelos largos de Joys y Customima que ya hemos fichado.

Pendientes de estrellas de Joys.

Patrick (Manu Ríos)

Las abuelas y las madres son unas expertas en cuanto a tendencias atemporales por eso es más que probable que las hayas visto llevar un collar de perlas. Además, tanto Manu Ríos como Patrick, su personaje en la ficción, nos lo confirman este otoño-invierno. El collar de perlas es el indispensable en todos tus looks.

Collar de Joys y de Customima.

Iván (André Lamoglia)

Hace tiempo que amenazaban con volver y así lo han hecho esta temporada, los collares de eslabones combinados a diferentes alturas son una de las tendencias de este invierno, palabra de Iván, uno de los chicos más guays de las Encinas.

Collar de Joys y cadena de Customima.

Mencía (Martina Cariddi)

Está claro que el choker es tendencia, lo hemos visto durante todo el verano y así seguirá siendo este invierno. Aunque los metalizados son realmente los grandes protagonistas, no te quedes atrás porque vuelve el choker en color negro y de terciopelo que ya llevamos hace varios años.

Chóker de You are the princess y collar de Customima.

Ari (Carla Díaz)

El personaje de Ari da tantas vueltas en la vida como sus looks. Esta nueva temporada hemos visto cómo su personaje se apunta a las nuevas tendencias con joyas de resina en muchos colores. Pendientes y collares son sus favoritos y Joys nos lo pone muy fácil para reinterpretar todos sus looks.

Pendientes de Joys.

Sara (Carmen Arrufat)

Pero no queda ahí la cosa, porque los complementos también tendrán su protagonismo en esta temporada de Élite para darle un último toque de estilo a los mejores looks. Diademas, horquillas y pinzas volverán a convertirse en el centro de atención.

Anillo de Joys y diadema de Mohair.

