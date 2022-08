Chiara Ferragni consigue un estilo 'girly' con el conjunto más cómodo para lucir en la playa y la piscina

Chiara Ferragni (35 años) ha hecho un alto en su vida en Milán para disfrutar de unos días de vacaciones en Ibiza. La influencer se ha trasladado a la isla pitiusa junto a su marido, el rapero Fedez (32), y sus dos hijos, Leone (4) y Vittoria (1). Así lo ha desvelado con varias publicaciones compartidas en su perfil de Instagram, donde también ha dejado constancia de sus looks más veraniegos. Uno de los más llamativos, el que lució el pasado martes, 9 de agosto. Se trata un conjunto en color rosa de la firma italiana Not After Ten que le ha dado un toque muy girly a la empresaria.

Se trata de un outfit de dos piezas, formado por un top de licra con escote suave y ajustable con lazos finos, valorado en 65 euros, y un pareo a tono y elaborado con el mismo material, cuyo precio asciende a 85 euros. Por lo que aquellas que quieran imitar el estilismo de Chiara Ferragni en su totalidad, deberán desembolsar una cantidad de 150 euros. Ambas piezas han sido confeccionadas en talla única y están a la venta en la página web de la marca.

Aunque no lo deja entrever, es probable que debajo del pareo Chiara Ferragni haya llevado la braguita estilo brasileña con la que se muestra la modelo de la marca. Esta prenda está elaborada con la misma licra y también es de tono rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

En cualquier caso, el conjunto de top y pareo es un outfit muy cómodo para llevar al mar o disfrutar de la piscina, tal y como ha hecho la influencer italiana. Ferragni apostó por este look en una de las playas de Ibiza, combinándolo con unas gafas de sol oscuras, varios pendientes y pulseras. Para completarlo, recogió su melena en una media coleta para evitar despeinarse por el viento y hacer frente a las altas temperaturas registradas en la isla.

El mismo atuendo le sirvió a la italiana para degustar un arroz en un chiringuito de la playa y, posteriormente, disfrutar de una terraza de una idílica casa ibicenca. Así, la ininfluencer dejó claro que se trata de un look versátil para llevar en diferentes escenarios veraniegos.

[El nuevo iluminador de Chiara Ferragni con efecto metalizado y brillo inmediato]

El conjunto, made in Italy, ha sido confeccionado por una empresa especializada en la producción de accesorios de baño y ropa de playa. Según explican en su página web, son elaborados con tejidos de calidad y máximo cuidado, que realzan a la mujer que lo viste. La selección de los materiales, los estampados exclusivos y la atención a cada detalle, hacen del conjunto de Chiara Ferragni y de las otras propuestas de la firma, estilismos refinados y únicos.

Sigue los temas que te interesan