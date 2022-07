Este collar de los 90 es tendencia y así se lleva en 2022

Las tendencias son cíclicas y siempre vuelven con el paso del tiempo, bien a los pocos años o décadas después. Esto es algo que no solo pasa en moda, también en decoración, en la cocina o, incluso, en la música. Por eso, si bien es cierto que continúan surgiendo cosas nuevas, otras muchas se reinventan.

La moda es un claro ejemplo de esa vida cíclica en la que las inspiraciones surgen una y otra vez de las décadas anteriores. Este año el foco de las tendencias se ha centrado en los años 2000 con la estética Y2K con los pantalones de tiro bajo, accesorios de resina en colores llamativos, los vestidos de tubo o la logomanía. También están de vuelta los años 90 como los slip dress, las plataformas, el corsé o las telas satinadas.

Si hay un accesorio que reinó en la década de los 90, esas fueron las gargantillas, también conocidas como chokers en inglés. Collares pegados al cuello que le dan un toque diferente y sofisticado al outfit.

[El choker dorado y rígido que está arrasando entre las famosas para completar sus 'looks' de invitada]

Las hemos visto en alfombras rojas y también en Instagram, las gargantillas están oficialmente de vuelta y no te vas a resistir a añadirla a tus looks de verano. Customima, la firma made in Spain especializada en diamantes de laboratorio, tiene las gargantillas que necesitas este verano.

Con eslabones

Los collares de eslabones continúan siendo tendencia y nada puede fallar si lo juntamos con un buen choker. ¿El resultado? La gargantilla que nos quitaremos este verano.

Gargantilla Shell con perla cultivada barroca.

De colores

Los colores son un indispensable este 2022, tanto en estilismos como la tendencia del color block como en accesorios de todo tipo, desde pinzas para el pelo hasta collares multicolor, como esta gargantilla con circonitas de colores.

Collar circonitas color Milky facetadas oro.

De lentejuelas

¿Puede haber algo mejor que un choker de lentejuelas? Esta gargantilla de Customima nos da la respuesta, con eslabones de plancha ovalados promete convertirse en un must en tu día a día.

Gargantilla Chocker Lentejuelas silver.

Sigue los temas que te interesan