El vestido 'low cost' que Victoria Federica lució en la Maestranza regresa en una nueva versión más veraniega

El vestido fucsia que Victoria Federica (21 años) eligió el pasado mes de abril para una tarde de toros en la Maestranza de Sevilla, y que agotó en tiempo récord, vuelve a estar disponible en una nueva versión.

La marca de moda española especializada en trajes de flamenca y looks de fiesta, The Nook Store, ha lanzado un nuevo diseño low cost para todas las seguidoras de la sobrina de Felipe VI (54) que se quedaron sin el vestido más deseado de la temporada.

La firma ha lanzado esta misma semana el nuevo modelo made in Spain que cuenta con el mismo estampado exclusivo en tonos fucsia que ya lució, hace ahora tres meses, Victoria Federica y que puede adquirirse a través de su tienda online, desde este mismo momento, en Pre Order.

El modelo Patricia.

El vestido Patricia, que así es como la firma lo ha bautizado, se ha presentado como un diseño de tendencia con escote halter, cintura ligeramente marcada y largo midi asimétrico con detalle de volante, resultando ideal para lucir en eventos, ocasiones especiales y looks más atrevidos este verano.

Este modelo, disponible en varias tallas y con un precio de 89 euros, está también disponible en dos nuevas versiones de estampados únicos diseñados por la fundadora de la marca, Carmuca Gallardo y su hermana Ana, que se unió a la firma poco tiempo después.

Vestido Alice

El modelo que llevó la nieta del emérito a la plaza de toros hispalense el día que se celebraba la tradicional corrida del Domingo de Resurrección fue el vestido Alice. Una pieza vaporosa, de cuello cerrado y de manga larga, que acaparó todas las miradas. Precisamente su manga es una de las principales diferencias con la nueva versión que se ha confeccionado, ya que el nuevo no las lleva. Se trata de una versión más veraniega mientras que el de Vic pega más para entretiempo.

Ella lo combinó con unas sandalias de tacón XXL en color negro pero el vestido acepta muchas combinaciones posibles como los tonos plateados o dorados tan en tendencia.

Modelo Alice.

The Nook Store, que cuenta a día de hoy con tiendas en Sevilla, Madrid, Sotogrande y El Puerto de Santa María (ambas en la provincia de Cádiz), se ha convertido en la marca favorita de influencers como María García de Jaime, Lucía Bárcena, María Garrido o María de León que son habituales a los diseños de la marca sevillana, conquistando no sólo a un público joven, sino a mujeres de edad más adulta que no dudan en elegirlas, temporada tras temporada.

