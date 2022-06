Champú en seco: trucos y pasos para sacarle el mayor beneficio

Podemos confirmar que el champú en seco ha sido uno de los grandes inventos en el mundo de la belleza. En cuestión de minutos, el pelo pierde la grasa por completo y vuelve a lucir fresco y sin brillos. Una solución rápida para cuando no tienes tiempo de lavarte el pelo pero se comienzan a ver los primeros brillos de la grasa.

Hace años que los descubrimos y desde entonces son un gran aliado en el día a día. El último recurso para recuperar el pelo con volumen y sin brillos pero, ¿sabes en qué consisten los champús en seco?

También conocido como dry shampoo, no es exactamente lo que su nombre indica ya que no limpia el cabello sino que lo seca, es decir, elimina la grasa y los brillos que aparecen en el pelo sucio. Por lo que el champú en seco es realmente un polvo que absorbe la grasa que no deja residuos en el cabello.

Dry shampoo de la marca REF Stockholm.

Usarlos es algo muy sencillo y rápido. El primer paso es agitar bien el champú ya que el polvo tiende a asentarse. A continuación, es hora de levantar la melena y aplicar a unos 15 ó 20 centímetros del cabello apuntando hacia las raíces. Expertos de Llongueras recomiendan siempre esperar un par de minutos para que se seque y absorba los aceites del cabello y, después masajear para distribuirlo y eliminar los posibles restos de suciedad.

Es importante dejar claro que el champú en seco no sustituye a los lavados tradicionales que acaban con la suciedad acumulada, pero sí que puede actuar como una alternativa para aplicar entre lavados. Este producto ayuda a eliminar los líquidos en el pelo, pero nunca los sólidos, así que es un producto no indicado si lo que buscamos es limpiar el cabello de elementos como la gomina o la cera.

Entre sus beneficios destaca la rapidez con la que se elimina el brillo del cabello en apenas un par de minutos. También permite poder aplicarlo en cualquier espacio como remedio inmediato para una necesidad de última hora. Además, ayuda a ampliar el tiempo entre lavados y evita que el cabello sufra y se reseque con frecuencia.

Otra de sus ventajas es que aporta frescor en ese momento en el que el pelo ya se encuentra apelmazado y con las raíces muy pegadas entre sí. Devuelve el volumen al cabello y le aporta de nuevo la textura necesaria para poder darle forma con el peinado. Sin embargo, los estilistas de Franck Provost recomiendan no usar el shampoo seco más de dos días seguidos ya que en este caso se acumula el producto en el cuero cabelludo y puede desembocar en una infección bacteriana.

Sobre REF Stockholm

Los champús en seco de REF Stockholm refrescan el pelo a la vez que absorben el exceso de grasa acumulada. Además, dejan un toque mate en el cabello y le aporta volumen y textura. Para su aplicación, basta con agitar previamente el spray y aplicarlo sobre el cabello. Una vez se haya secado, se masajea con los dedos para eliminar el exceso de producto y repartirlo por todo el pelo, principalmente las raíces.

El Dry Shampoo de la firma sueca está disponible en formatos de 75 ml, perfecto para incluir en el bolso o llevar de viaje, y 200 ml para tener en casa. Lucir un pelo perfecto ahora es cuestión de segundos, el champú en seco es todo lo que necesitas (y puedes usarlo más allá de las emergencias).

