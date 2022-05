Los tocados de flores, la tendencia que regresa con fuerza esta primavera

¿Qué es una primavera sin flores ni colores? El buen tiempo aún no se ha estabilizado en el país, pero la época cálida enseguida llegará y con ella tocará cambiar nuestro armario completamente y llenarlo de tonalidades alegres. Junto a los estilismos más ligeros también sacaremos los accesorios más frescos y primaverales, como los tocados o diademas de flores.

Con la primavera también llegan los eventos: bodas, bautizos, comuniones. Si quieres añadir un tocado hecho con flores a tu look, desde Leyma Boutique Floral comparten algunas ideas para arrasar esta temporada. Hay multitud de opciones, pero no hay que olvidar que lo principal es que encaje con la personalidad, el estilo, el look y las facciones.

Los tocados y/o las diademas son los accesorios estrella de la primavera, siempre elegantes y estilosos pero ¿qué colores favorecen más? Leyre Marín, directora creativa de la marca, propone cuatro para este año: rosa, salmón, amarillo y empolvados. Además, según el color elegido el significado también puede ser distinto.

Aporta personalidad a tu melena con un detalle floral en tus eventos. Leyma Boutique Floral

Un color para cada ocasión

Rosa: el color femenino por excelencia, que calma los nervios -muy importante en eventos especiales- que se asocia a la ingenuidad, el romanticismo, la ternura, la bondad y la delicadeza.

Salmón: confianza en uno mismo, del poder de superación personal. Son perfectas para desear y elogiar, simboliza la alegría, la fuerza. Armonía entre el cuerpo y la mente.

Amarillo: representa la juventud, la energía, la vitalidad y la felicidad. Representa al sol y al comienzo de la vida.

Empolvados: más suaves que el rosa, muy utilizados para tocados románticos y muy sutiles. Representan el glamour, el romanticismo y lo “cool”.

Una flor para cada estilo

En Leyma Boutique Floral apuestan por algunos tipos de flores para esta primavera. Por su belleza, su simbolismo y su elegancia.

Algunas de las llamativas opciones de tocados de flores para esta primavera 2022. Artesanos al detalle (@artesanosaldetalle)

Ranúnculo: para invitadas o novias románticas. En este caso las flores deberían ser pequeñas, ya que son muy llamativas. Un ranúnculo rosa es significado de amor tímido, con reservas.

Anémona: la flor del amor intenso. Para personas que viven el amor de una forma muy apasionada, pero a la vez son muy frágiles.

Hortensias: cargadas de simbolismo, representan gratitud, belleza, abundancia, templanza.

Tanaceto: ocupa un lugar muy importante en la historia de las plantas medicinales. Muy especial para los tocados aportando colorido y alegría.

