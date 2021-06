Bluyins, la firma de vaqueros sostenibles y personalizados que crea tendencia.

Desde su creación a finales del siglo XIX, los vaqueros han conseguido adherirse, gracias a su versatilidad y resistencia, al concepto de prenda básica. Sin embargo, la pieza más deseada y codiciada del armario es, también, la más contaminante.

Según revela el informe de la ONU, se invierten alrededor de 7.500 litros de agua en la producción de un vaquero. Una fabricación en la que, además, se utilizan sustancias contaminantes y dañinas para el propio ecosistema. La iniciativa de Beatriz Rivera (28 años), lanzada el pasado mes de diciembre, nace con el objetivo de revertir estos datos a través de la creación de Bluyins. Una alternativa que ofrece jeans de calidad a través de un proceso sostenible, sin alterar el precio de esta prenda en el mercado.

Desde EL ESTILO, contactamos con Beatriz para que nos cuente cómo surge esta idea que está consiguiendo una buena aceptación en el terreno textil, que ya ha agotado las existencias de su primera colección.

Bluyins, la firma de vaqueros sostenibles que mejor se adecúan a tu silueta.

Beatriz, ¿cómo nace esta idea?

Bluyins nace de la observación y de la propia experiencia. Pese a la amplia variedad de modelos que existen, es difícil encontrar el vaquero perfecto. Un jean que se amolde perfectamente a la silueta, que encaje, sin que sobre, por ejemplo, en la cadera o en la cintura. Es difícil encontrar un vaquero que se adapte como una segunda piel. Y yo buscaba eso, quería crear una marca que ofreciera esa posibilidad adaptándose a la cintura y al largo de cada una, sin que tuviera un coste alto.

¿Y por qué esta prenda y no otra que tenga el mismo problema?

Por tres motivos. En primer lugar, es una de las prendas más difíciles de encontrar. O, mejor dicho, de encontrar y que te siente bien. El patronaje y el diseño de nuestros vaqueros están muy medidos, ofreciendo ese confort en la prenda.

En segundo lugar, es una de las prendas más contaminantes y quería una alternativa sostenible, que frenase esos datos de producción.

Y, por último, ofrece un amplio abanico de opciones para personalizarlos, adaptándolos a tus gustos. Puedes poner una frase o unas iniciales... lo que desees.

No obstante, se puede encontrar otras prendas denim en Bluyins

Sí. Nuestro foco principal son los vaqueros, los jeans. No obstante, siempre bajo el paraguas de este tejido, hemos empezado a ampliar el propio catálogo creando monos o accesorios como, por ejemplo, unas sandalias que saldrán en las próximas semanas.

La firma textil aumenta su catálogo en el sector 'denim'. Bluyins

¿Y en qué se diferencia esta marca denim de otras?

Además de ofrecer esa personalización, apostamos por la innovación y el reciclaje. Unimos el concepto de la sostenibilidad, buscando paliar el impacto medioambiental de la prenda.

En la actualidad, hay un montón de marcas que se adhieren a este concepto porque poseen algún material sostenible como el algodón orgánico. Sin embargo, quería ir más allá. No solo apostamos por este tipo de tejidos, sino que abogamos por una producción sostenible confeccionada en España, en concreto, Madrid.

¿En qué se basa esta producción sostenible?

Primero identificamos la parte contaminante del proceso a partir de un estudio tecnológico sofisticado y, con los resultados ofrecidos, vemos cómo podemos sustituir o cambiar procesos manuales que resultan muy contaminantes. Como, por ejemplo, el lavado a piedra en el que se invierte mucha agua para conseguir el color perfecto.

Para ello, recurrimos a la tecnología que minimiza esos impactos medioambientales. Estas máquinas utilizan el láser y el ozono (sustituto para el consumo de agua), que ofrecen resultados óptimos, de calidad. De esta forma, se crea un diseño de vaquero totalmente sostenible, tanto el tejido como el proceso de producción.

La producción de las prendas omite los procesos contaminantes, mostrando una faceta más sotenible. Bluyins

Además, a través de la web, ofrece la posibilidad de alquilar los vaqueros...

Sí. Al igual que los tejidos y la producción son sostenibles, quería dar un paso más. Unirme al concepto de la reutilización. Al principio puede resultar algo controvertido. "¿Cómo vas a alquilar una prenda del día a día?", me decían, pero "¿por qué no? ¿Por qué tiene que depender de la etiqueta que tenga la prenda si se puede o no alquilar?".

Yo confiaba en esta iniciativa, que está arrasando en el norte de Europa, y decidí hacerlo y, de momento, está teniendo bastante éxito. Los puedes utilizar para una ocasión especial o, simplemente, para ver si se adecúan a tus necesidades.

¿Cómo funciona?

Se pueden alquilar a través de la página de Bluyins, un máximo de dos semanas por un precio muy bajito. Si te convence, perfecto, y sino se devuelven y habrás invertido muy poco dinero. La verdad que es una de las tres iniciativas sostenibles que mejor está funcionando.

¿Y cuáles son las otras dos propuestas?

Donaciones y reparaciones. En el primer caso, si tienes prendas denim que ya no usas o no quieres, las aceptamos y elaboramos prendas nuevas a partir del tejido extraído. Mientras que, en la propuesta de reparación, se busca afianzarse en el concepto slow-fashion buscando frenar el consumo de moda. Así, si tu vaquero está roto o si, por ejemplo, quieres añadirle un bolsillo; nos encargamos de ello junto a otra empresa centrada a ello.

¿Qué objetivos tiene a largo plazo?

Me encantaría posicionarnos a nivel nacional y, después, internacionalizarla. Abrirnos a nuevos mercados y nuevos sectores, por ejemplo, crear prendas denim para hombres y niños. De momento, lanzamos la segunda colección el 15 de julio con nuevas prendas y diseños.

