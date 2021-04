Los 10 consejos de Ricardo Ruiz, el dermatólogo de Tamara Falcó, para una piel perfecta: su nuevo libro

El doctor Ricardo Ruiz Rodríguez (58 años), el reputado dermatólogo oncológico y estético y director de la Clínica Dermatológica Internacional, publica libro. Lo que tu piel dice de ti es su quinta obra y saldrá a la venta este miércoles, 21 de abril, editado por La esfera de los libros. Con una trayectoria profesional al alcance de muy pocos, el doctor Ruiz Rodríguez ha decidido desvelar "los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10". Ese es el subtítulo que se encuentra en la portada de un texto de más de 300 páginas en las que descubre desde cómo hacer desaparecer las ojeras hasta las técnicas que emplean para el rejuvenecimiento de manos y cuello o cómo conseguir que la mascarilla, que se ha convertido en un elemento de obligado uso, dañe lo menos posible nuestra cara.

Con 30 años de experiencia en el sector, gracias entre otras cosas a su paso por centros de tanto prestigio como el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a la prestigiosa Clínica Mayo de Rochester y en la Universidad California de San Francisco, él es el culpable de que celebrities como Tamara Falcó (39) y otros rostros conocidos hasta personas completamente anónimas luzcan una piel perfecta. Tanto de aspecto como de salud.

Portada del nuevo libro del doctor Ricardo Ruiz.

El doctor explica, en el prólogo, cuál es el fin por el que se animó a destapar los secretos de su profesión: "Mi objetivo con este libro es dejar por escrito los conceptos y mensajes más destacados que he aprendido en todo este tiempo como experto de la piel sana y la piel enferma". Del mismo modo, recomienda, como primer consejo antes de adentrarse en la lectura de su texto, ir al dermatólogo una vez al año para realizarse un skin check, al igual que se hace con otros especialistas, como el dentista o el ginecólogo.

1. Combatir el acné

En las páginas de su libro, asegura que, en estos momentos, los dermatólogos son capaces de curar el 95% de los casos de acné. Y que no hay técnicas milagrosas ni una tecnología verdaderamente eficaz. Ricardo Ruiz explica cómo los fármacos orales y las cremas con principios activos indicados para tratarlo, son la solución más acertada. Hay una serie de prácticas que, tal y como indica, ayudan a manejar el acné: los cosméticos no libres de grasa pueden empeorarlo, no se debe lavar la cara más de una vez al día -y preferiblemente por la noche-; el láser y determinados peeling química sirven de ayuda para casos resistentes, como también los anticonceptivos y los antiandrógenos; algunos estudios apuntan que la dieta rica en leche desnatada y carbohidratos favorece su aparición; las cicatrices que deja mejoran mucho combinando láser CO2 fraccionado con inyecciones de ácido hialurónico.

2. ¿Cómo eliminar una cicatriz?

El doctor pone de manifiesto que es muy común que a su consulta acudan pacientes que quieren eliminar una cicatriz, especialmente las ocasionadas por el ya mencionado acné. Lo primero que recomienda es no manipular los granos porque esa práctica aumenta la probabilidad y el riesgo de que las marcas aparezcan. E indica cuál es el protocolo que siguen en su clínica para mejorar las cicatrices, ya sean provocadas por el acné o las causadas por una cirugía o un accidente: crema de ácido retinólico para 'limar' la piel, inyecciones de ácido hialurónico para rellenar las depresiones y láser CO2 fraccionado o la técnica Tixel para generar nuevo colágeno. Para aquellas personas que tienen tendencia a producir demasiado tejido cicatrizal, se pueden tratar las cicatrices con inyecciones de cortisona combinadas con el láser. En ocasiones, se extirpa, pero hay que tener en cuenta si va a quedar una segunda cicatriz peor que la inicial.

3. Así se evita que la mascarilla estropee tu piel

Uno de los problemas que ha traído asociado la pandemia, más allá de a quienes ha dejado secuelas la propia Covid, es el que ha generado tener que llevar la mascarilla. El doctor ofrece una serie de "recomendaciones para disminuir el efecto de la oclusión sobre la piel". Lo primero, limpiar la cara, cada mañana, con un jabón hipoalergénico y, seguidamente, aplicar crema hidratante no comedogénica. Una rutina, la de la limpieza e hidratación, evitando la excesiva exfoliación, que hay que repetir por la noche. La hidratación, también en esos dos momentos del día, debe extenderse a los labios, puesto que quedan tapados buena parte del día. Aconseja que, cuando se esté a solas, se retire la mascarilla para que la piel respire. Además, se debe seguir usando protector solar en las zonas que quedan expuestas porque no tapa la mascarilla. Las mismas se debe tratar que sean de algodón 100% y hay que cambiarlas cada día -en el caso de las lavables, hacerlo con detergentes sin fragancias y lo más suaves posible-.

4. Cómo depilarse: otro aspecto para cuidar tu piel

Según el experto, hacerlo con cuchilla es una buena opción, pero se debe utilizar una con varias hojas para eliminar el vello con una sola pasada y evitar irritaciones y pelos enquistados. La depilación eléctrica es otra opción, pero siempre y cuando la realice un especialista, aunque existe el riesgo de que deje pequeñas cicatrices. Aunque lo que él recomienda es la depilación láser bajo supervisión de un dermatólogo, pero advierte que en pieles oscuras o pigmentadas por el sol hay que tomar precauciones, pues pueden quemarse con el tratamiento. Como especialista, aclara que, aunque el láser pueda cambiar la tonalidad de un lunar, en ningún caso puede malignizarlo.

5. ¿Sudas en exceso? Ve al dermatólogo

Otro de los temas que aborda a lo largo de las 323 páginas, es la sudoración. Porque, lo que es un mecanismo para la regulación de la temperatura corporal, se puede convertir en un problema de salud: la hiperhidrosis. Cuando aparece un exceso de sudoración localizado en axilas, manos, pies y cuero cabelludo, el doctor aconseja acudir al dermatólogo. Porque, a día de hoy, estos especialistas cuentan con mucha información y saben cómo combatirla. Lo hacen a través de tres técnicas: los desodorantes antiperspirantes con sales de aluminio, el fármaco oxibutinina y la inyección localizada de toxina botulínica (bótox).

6. La importancia de la dieta

Por supuesto, la dieta es algo que influye de manera directa en el aspecto de la piel. El doctor ofrece una serie de consejos sobre este punto concreto. Entre ellos que la dieta dermosaludable no existe, que jamás comamos nada que una abuela no reconozca como alimento -es decir, lo que ahora se reconoce bajo la etiqueta de real food-, no caer en las dietas extremas y no olvidarse de cuidar estar bien abastecido de vitamina R. ¿Qué es esta vitamina? Así se refiere al relax, en hacer lo que a uno le apetezca de vez en cuando, saltándose todas las normas y permitiéndose una copa de vino o comer una buena pizza. Además, recomienda beber té y café, en todas sus modalidades, ya que sus antioxidantes aportan numerosos beneficios a la dermis.

7. La prevención del cáncer de piel

En este punto, el especialista lo primero que apunta es que estamos ante el tipo de cáncer más frecuente, y desvela una cifra más que alarmante: cuatro de cada diez personas sufrirán uno a lo largo de su vida, ya sea un carcinoma o un epitelioma -los dos tipos en los que se divide-. Para Ruiz Rodríguez, que los famosos promuevan el uso de los fotoprotectores o cremas solares, pero también de los efectos perjudiciales de exponerse demasiado a los rayos del sol, es esencial. Sobre todo aquellos que, como Hugh Jackman (52) o Mónica Carrillo (44), lo han padecido. Para él, que personajes de su relevancia promuevan los hábitos saludables como parte de la medicina preventiva, es clave.

Mónica Carrillo mostrando su cicatriz provocada por el cáncer de piel.

8. Cómo evitar acabar siendo la caricatura de uno mismo

Sin duda, el tema de los retoques estéticos está a la orden del día y cada vez más extendidos, no solo entre las celebrities. Numerosos pacientes acuden a su clínica ante la necesidad de proyectar la edad que se sienten que tienen, mejorar la confianza en uno mismo o verse más atractivo. El doctor Ricardo Ruiz tiene claro que, si uno quiere verse mejor y con resultados naturales, debe acogerse a la Ley de las 4 R: revitalizar, reposicionar, restituir la correlación expresión-emoción y renunciar a la perfección. Cuatro pilares sobre los que están acostumbrados a trabajar en la Clínica Dermatológica Internacional, el hospital de la piel que él mismo inauguró hace tres años.

9. La clave definitiva para las ojeras

Si no eres capaz de hacer desaparecer las ojeras, él tiene una técnica infalible. Un secreto, de los muchos que revela en su libro, es usar contorno de ojos con vitamina K, cafeína, extractos de té y retinol. Además, aconseja disminuir hasta la más mínima expresión la ingesta de alcohol, evitar frotarse los párpados, hidratar la piel diariamente, dormir las horas necesarias, usar gafas de sol y protección solar adecuada en la zona e inyectarse ácido hialurónico si se observa una pérdida de volumen en la zona.

El doctor Ruiz Rodríguez en una imagen en la Clínica Dermatológica Internacional, de la que es director. Instagram.

10. Rejuvenecimiento de manos y cuello

Estas dos zonas suelen verse castigadas por el paso del tiempo y el doctor explica cómo puede afrontarse el paso del tiempo en las mismas. En el caso de las manos, Ricardo Ruiz explica cómo se basa en la combinación del "láser para eliminar las manchas con Radiesse -hidroxiapatita cálcica- para 'engrosar' la piel y que los tendones y las venas sean menos visibles. En el del cuello, usa bótox para relajar las llamadas 'cuerdas de violín', frío o disolventes para acabar con la grasa de la papada o infiltraciones con hidroxiapatita cálcica o hilos tensores para estirar la piel.

