New Balance lanza la colección oficial de la Maratón de Nueva York

New Balance es la firma oficial que diseña la equipación para la Maratón TCS New York City. Acaba de desvelar la colección oficial en un exclusivo evento celebrado en el barrio neoyorquino del Noho. La nueva colección consta de diversos modelos de calzado y prendas deportivas para responder a las demandas de cualquier corredor y todos aquellos fans y seguidores de este gran evento de índole mundial.

La colección estará disponible a partir de la primera semana de octubre en las tiendas de la firma y en superficies seleccionadas, con un precio que abarca desde los 25 euros de las camisetas estampadas a los 120 de la chaqueta-cortaviento conmemorativa de la prueba neoyorkina.

Algunos de los diseños de la equipación. New Balance

"Nueva York suele ser conocida como un crisol cultural, sin embargo, es más que eso. Nueva York, y en su Maratón con más de 50.000 participantes procedentes de más de 100 países, es un bello y diverso mosaico de gentes y culturas. Un lugar donde no se pierde la individualidad, sino que, más bien, se mantiene haciéndola formar parte de un tapiz aún mayor", explica Deirdre Fitzgerald, Vicepresidenta Ejecutiva de New Balance Apparel.

"La colección incluye un estampado gráfico, inspirado en la imagen aérea de la línea de salida, que actúa como un hilo conductor a través de las diferentes prendas en la misma. Moda y tecnología vuelven a unirse este año aportando a los corredores y espectadores por igual las más innovadoras propuestas de calzado y ropa.”

Una de las prendas más destacadas de esta colección es la chaqueta resistente al viento y el agua, la Maratón Windcheater. La icónica chaqueta rememora la primera colección de ropa que New Balance lanzó en 1978, aunque actualizada para el atleta de hoy. Las tiras reflectantes que atraviesan el pecho y la espalda rinden tributo a la chaqueta original, además de proporcionar visibilidad extra en condiciones de luz baja. El precio de venta es de 120€.

La Colección Maratón New Balance 2018 New York City incluye dos populares modelos de calzado deportivo: la nueva FuelCell Impulse (una reciente incorporación a la familia del Maratón) y la 1400v6. Los elementos distintivos en el diseño de los cordones de los zapatos, el interior del calcetín, la etiqueta en la lengüeta, el logo NB, la mediasuela y la suela exterior hacen de estos estilos algo único, como la celebración de la Maratón TCS New York City.

Los diseños para las zapatillas deportivas. New Balance

Por qué la Maratón TSC New York City está de moda

La Maratón TCS New York City es la maratón más grande del mundo y el evento distintivo de la New York Road Runners (NYRR), una de las principales comunidades y organizaciones de corredores del mundo.

La carrera tiene lugar anualmente en el primer domingo de noviembre y en la misma toman parte más de 50.000 corredores, desde los atletas profesionales más relevantes del mundo a runners de todas las edades y capacidades, incluyendo más de 9.000 corredores benéficos. Los participantes de más de 140 países atraviesan los diferentes barrios de las cinco comunas de New York City (Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan). Más de un millón de espectadores y 10.000 voluntarios se alinearán en las calles de la ciudad para apoyar a los corredores. La celebración de la 48 edición de la Maratón TCS New York City está fijada para el 4 de noviembre de 2018.