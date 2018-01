Esta es la mochila que ha enamorado a Carbonero por 300 'módicos' euros

Pasó de ser chica de deportes para convertirse en toda una fashionista 2.0 y lo cierto es que se puede decir que Sara Carbonero (33 años) ha hecho de su estilo una propia carrera. Una prueba, el 1,5 millón de seguidores en Instagram. A la mujer de Iker Casillas (36) le encanta compartir en esta red social todas sus adquisiciones, como buena fetiche que es de las prendas y los complementos. Todo lo que publicita, arrasa en las tiendas. ¿El último ejemplo?

La mochila de Bismarkk.

Ha sido en su Instagram Stories donde Sara ha compartido una fotografía en la que se ve su nueva mochila. Se trata de una edición limitada de Bismärkk x Coco, la nueva película de Disney-Pixar. El modelo Día de Muertos es de piel negra y está forrado con motivos del film e inspirado en calaveras de colores. El complemento es unisex, suave al tacto y con un tamaño adecuado para guardar lo imprescindible sin perder la ligereza. A simple vista, se trata de toda una ganga salvo por el pequeño detalle de que no todo lo pequeño tiene que ser accesible a todos los bolsillos. No, la mochila de Carbonero no es el caso. Si la quieres deberás ahorrar 299,95 euros. Pese a su 'módico' precio, es una edición limitada que seguro que acabará con las existencias después de lucirla la presentadora. ¡Corred a las tiendas!