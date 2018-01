Beatriz Peñalver: "Elegimos a las modelos por Instagram y agencias"

Beatriz Peñalver (31 años) presentó el pasado 23 de febrero la colección de otoño-invierno 18/19 llamada Old Stories. Con una trayectoria de colecciones primavera-verano, esta es la primera vez que la diseñodora se suma a esta temporada aprovechando la 67 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM).

¿Cómo os preparáis para una "MBFWM"?

Pues es todo un proceso, desde la parte creativa de la colección, su proceso de producción, después definir formato de presentación, localización, casting, equipo que trabajaremos, distribución de tareas... Solemos prepararnos un par de meses antes aunque al final siempre vamos pillados de tiempo, supongo que los años y el rodaje lo harán mas fácil en el futuro.

¿Qué tiene de especial la semana de la moda?

Para mi supone el chute de adrenalina por 6 meses, es la época donde el trabajo de los diseñadores aflora y reluce, toma protagonismo. Y realmente supone una motivación extra ya que, las colecciones caducan muy pronto, el tiempo pasa rápido y siempre estamos expuestos a presiones de timing.

¿Os ponéis muy nerviosos?

En mi caso bastante, soy nerviosa de serie... Aunque suelen ser mas nervios internos y personales, con mi equipo trabajo genial y nos compenetramos muy bien.

¿Por qué una "MBFWM" y no un desfile alternativo?

Porque es la mejor plataforma que existe actualmente, somos una comunidad, y entre todos hacemos peso y fuerza. A parte estar avalados por MBFWM es sinónimo de formalidad, calidad y respeto en el sector.

¿Cómo escaparate qué os aporta?

Visibilidad y difusión.

¿Cómo preparáis la colección?

El proceso empieza con el bocetaje, patronaje, comprobación de patrones, a toile, modificaciones y cambios, recepción de tejidos, pruebas y más pruebas y por fin prototipos.

¿Qué vamos a ver sobre la pasarela este año?

Algo a lo que no están acostumbrados en Beatriz Peñalver, paleta de colores oscura y reinterpretación de patrones de otras colecciones y clientas a medida.

Colección Old Stories FW 18/19 Redes sociales

¿Cuál es vuestra inspiración?

En esta colección la inspiración fue un día en el que decides reordenar el atelier, un paseo por mi trabajo desde los inicios y cierto cariño a algunas piezas creadas con anterioridad.

¿Puede la ropa de pasarela llegar a las chicas de calle?

Por supuesto, todas y cada una de nuestras piezas se venderán en nuestros puntos de venta y tienda online en FW18-19.

¿Cómo elegís a las modelos?

Por dos vías distintas: por Instagram y por agencias.

¿Qué pensáis de la eterna polémica en torno a las tallas?

Si me tengo que regir por un canon de belleza elegiría a las modelos de los noventa.

¿Las tendencias que marcarán esta temporada?

Cuello cisne y hombros estructurados.

¿De qué es de lo que más orgullosos estáis de esta colección?

En Old Stories presentamos una colección cargada de nostalgia y melancolía con patrones revisitados que cobran de nuevo vida en clave prêt-à-porter. El tiempo pasa a una velocidad abismal. Parece que fue ayer cuando realicé mi primer vestido a medida... A todas esas experiencias y recuerdos vivos del atelier les he querido rendir homenaje en una 'colección remake' que revisita con un twist ciertos looks que recuerdo con cariño, adaptándolos a las tendencias que están más en boga y pensando siempre en mis clientas. Prendas que rinden, a su vez, tributo a todas aquellas mujeres que se 'han alistado', y seguirán sumándose, a la legión femenina del estilo Peñalver. Mujeres empoderadas, seguras de sí mismas, que luchan por poder cumplir sus sueños.

Modelo Old Stories FW 18/19 Redes sociales

¿Si tuvierais que recordar una colección cual sería?

Perdón, fue mi debut en EGO.

Una prenda icónica que os defina.

Un famoso vestido rojo de tul que nos dio a conocer en todo el país a través de un programa de televisión.

Un diseñador por excelencia para recordar nacional e internacional.

No puedo elegir solo uno. Balenciaga, Josep Font, Pierre Balmain y Amaya Arzuaga.

¿Qué prenda le sienta bien a una mujer y a un hombre?

Depende mucho de la morfología de sus cuerpos, pero una mujer siempre está guapa con un Little Black Dress y un hombre con Gabardina.