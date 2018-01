Jesé Rodríguez anuncia su ruptura vía redes sociales y Aurah arremete contra él

Jesé Rodríguez (24 años) lanzó un sorprendente comunicado vía Twitter e Instagram. El jugador de fútbol anunciaba a través de las redes sociales la ruptura con Aurah Ruíz. "Mi relación sentimental con Aurah se ha terminado", escribía. "Ruego el respeto y la compresión máxima, y deseo que tanto Aurah como yo y mis hijos, podamos vivir una vida feliz y tranquia", cerraba el canario.

La que hasta este fin de semana era su pareja no tardó en contestar indignada. También lo hizo en Instagram, no le tembló el pulso para reprocharle al futbolista su comportamiento. "No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado", sentenciaba la canaria.

Al parecer, el padre del niño no ha estado atento durante las operaciones y la enfermedad de Nyan, así lo ha expresado su expareja en el mismo mensaje. "Recuerda tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo. Hicieron un sacrificio para que tú pudieras seguir con tu trabajo y así lo has agradecido decepcionando a todos", le acusa Aurah.

Parece que la pareja utiliza las redes sociales de manera habitual para lanzar reproches. Ha unos meses, el pasado noviembre, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ya le achacaba una falta de responsabilidad con su hijo. Aprovechaba Instagram para decirle para escribirle: "Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el 'reggaetuning' es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya".

Comunicado de Aurah Ruía vía Instagram.

La noticia llega en medio de la lucha por la salud de Nyan, el hijo de ambos. El pequeño nació prematuro y sufre una enfermedad de la que ninguno de los dos ha desvelado nunca muchos detalles. Es el tercer hijo del jugador y el primero de la canaria.

Desde su nacimiento ha estado ingresado luchando por su salud mediante operaciones y tratamientos. La pareja reveló que los pulmones del pequeño no se habían desarrollado bien al nacer prematuro.

