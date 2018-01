Nueva ruptura en 'Sálvame': Gema López pone fin a su matrimonio

Gema López (46 años) siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Parece que la colaboradora de Sálvame no está pasando por un buen momento sentimental. Según publica la revista Rumore, la madrileña se ha separado de su marido Antonio Pardo Sebastián (49).

Al parecer la pareja ya lleva un tiempo separada. La ruptura fue amistosa, ambos decidieron poner fin a su relación de mutuo acuerdo. Como es habitual, la colaboradora no habla de su intimidad y no todavía no ha hablado sobre la desavenencia de la pareja.

Él es productor y director de teatro. Juntos crearon la empresa Conga Producciones, dedicada a la producción teatral y el entretenimiento en diferentes formatos.

Fruto del matrimonio, nació su hija Nadia (10). La separación se dio sin ningún problema, así lo decidieron ambos con el fin de que no afectara a la pequeña de la familia.

La periodista siempre ha separado su vida familiar de la profesional, nunca ha hablado de su matrimonio, tampoco de su hija, en el programa de Telecinco. Por esto todavía no se sabía nada sobre el fin de la relación.

Según cuentan en la publicación, Nadia acaba de disfrutar de unos días esquiando en la nieva junto a su padre en fin de semana pasado. Aunque Gema López parece la misma de siempre cuando entra en el directo de Sálvame, parece que no está pasando por su mejor momento. Se está apoyando en su trabajo, famila y compañeros.

No es el mejor momento para los colaboradores del programa. Hace un mes se conocía la ruptura de Gustavo González (52) con su mujer tras años de matrimonio. Después vino la grave crisis de Jorge Javier Vázquez (47) con su pareja Paco con el que mantenía una relación desde hace diez años.

