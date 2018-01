Palomo Spain, el rey de la moda: “Estoy convencido de que voy a ser millonario”

Jamás se recuerdaba algo semejante en la historia de Cibeles y en la de MBFW. El Teatro Real se vistió de gala este domingo par la presentación de la colección Otoño / Invierno de Palomo Spain (26). La cola para entrar llegaba casi hasta la entrada del Palacio de Oriente. La creme de la creme de la alta sociedad madrileña soñaba con una entrada para un desfile que ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda. Se hablaba incluso de algo que solo ocurre en las grandes capitales europeas, de reventa de entradas que eran absolutamente gratuitas.

Los organizadores llegaron a pedir a personas de confianza que no asistieran. Tal era el número de compromisos, pero Palomo no podía olvidarse de su familia, sus jovencísimos seguidores que visten sus chandal trajes de lana de campana. Sus amigos de Posadas, como Rocío, afirma que "de niño era la envidia de todas por su colección de muñecas, las mejor vestidas de España, y el más aplicado de la clase. Hubiera podido ser ingeniero aeronáutico si hubiera querido, se le daba bien todo, era un cerebrito y además dejaba que le copiáramos en los exámenes y ya analizaba el look de las profesora".

Palomo Spain en imagen de archivo. Gtres

El José Tomas de la costura española, el niño prodigio cordobés que aprendió a coser con sus barbies, consiguió que Madrid se convirtiera en Paris por una hora y paró la respiración de todos los presentes con un desfile de una riqueza imaginativa con un puesta en escena carísima y una riqueza de tejidos sorprendente. Plumas, damasco, tafetanes tornasolados, alpaca, faldones abullonados, corsetería y tejidos atribuidos al vestuario masculino inglés en divertidos pantalones cargo con apertura trasera, faldones abullonados, calzones de los tiempos de Felipe XIV, zapatos como los de la época de Luis XIV, prendas inspiradas en el universo de la caza y unos sombreros realizados en colaboración con Tolentino que impresionaron a Cristina Cifuentes que lo definió como "uno de los grandes que está vendiendo marca España fuera de lo común".

Palomo Spain. Gtres

Palomo Spain habló para EL ESPAÑOL en una entrevista exclusiva concedida un día antes del desfile del año.

¿Por qué el Tetro Real?

Porque no puede ha ver un sitio más bonito y emblemático en toda España, cargado de historia, y porque mis propuestas están llenas de teatralidad, de unas puestas en escena que han hecho la marca única en muchos sentidos.

Les habrá salido carísimo…

No, en absoluto. No nos han cobrado nada. Hace tiempo tuve la oportunidad de entrar en el Real y ver todo lo que tenía dentro. Me quedé maravillado de las posibilidades que ofrecía este edificio. Y me dije: Pues a preguntar si les apetece que hagamos allí el desfile, y aceptaron. Vimos la posibilidad de hacerlo, preguntamos, estudiamos las posibilidades y lo hicimos. Hay un montón de gente dispuesta a ayudarnos y a conseguir que nuestro sueño se haga realidad.

Es cierto que está preparando el vestuario de una película

No, no es cierto. He hecho un programa para televisión española y el vestuario para la la Ópera de París para el Palais Garnier pero más allá de eso no estoy haciendo nada no es cierto que vaya a hacer ninguna película de Almodóvar. Agradezco mucho su presencia aquí.

Insisto en el tema del costo de este desfile…Tiene que haber sido carísimo

No ha sido así para nada. Nosotros hno tenemos un gran capital detrás que nos soporte. En asuntos empresariales somos autodidactas y hemos empezado como una pequeña empresa, gracias a la ayuuida de prsonas que se han querido involucrar con este proyecto, pidiendo favores a diestro y siniestro. Tengo que agradecer su ayuda a mucho gente, y también al Patronato del Real.

Ya eres una Prima Donna de la Moda….¿Con quién te sientes más identificado, Pácido, la Callas, Montserrat Caballé?

Estoy a medio camino entre Napoleón y Michael Jackson . Si me conocieras más me darías la razón. Así me siento. Tengo unos matices de personalidad muy variados.

Sólo tienes 25 años, eres casi un bebé en el mundo de la moda por tu edad, y ya han venido a cubrir tus desfiles los mejores fotógrafos de moda de París y vistes a Miley Cyrus, Beyoncé, Rita Ora.

Me siento muy bien, y muy orgulloso de ver cómo está transcurriendo todo. Me emociona mucho que la gente entienda el mensaje que transmiten mis diseños. Lo de vestir a las famosas me agrada mucho, pero yo coso igual para todo el mundo.

La gente se pregunta en un momento dado como has podido llegar tan lejos… si eres un niño de papá andalúz.

No, todo lo contrario.Llegué a Londres, donde estudié moda y comencé a trabajara con una mano detrás y otra delante. Provengo de una familia bastante humilde, ni tenemos tierras, ni ganado ni nada. Gente trabajadora. Hemos vivido en un piso de 120 metros cuadrados toda la vida en Posadas, un pueblo muy pequeño. Eso sí, mis padres me han ayudado en todo lo que han podido. Han apostado por mí.

¿Cómo era tu vida en Londres?

Me harté de servir sushi con un sombrerito puesto. He servido cervezas, he cambiado y cargado barriles, y luego ya empecé a organizar fiestas. Trabajé como un loco para mantenerme allí. No me ha caído nada del cielo.

Palomo junto a Sánchez Silva. Gtres

¿Que dirías a los padres qué son capaces de tirar al fuego una muñeca si ven que sus hijos varones juegan con ella?

Que se están equivocando, que lo que están haciendo es una salvajada. Yo cre4o que es súper importante que los niños sean libres para desarrollar su propia personalidad y que salgan delante de la forma más natural posible. Me parece un horror hacer algo semejante.

¿Hay que fomentar en las nuevas generaciones la creatividad?

No se trata solo de fomentar la creatividad…hacen falta también abogados, médicos e ingenieros. Lo importante es permitir que la juventud y los niños puedan encontrar su propio camino y decidan por dónde quieren llevar su vida. Eso ha sido lo que he hecho yo y me han dejado. ¿Si tengo unos padres muy modernos? Pues eso me parece a mí. Eso sí, me apoyaron siempre, pero me inculcaron una disciplina que me ha servido de mucho.

Tu moda ha sido calificada como muy dieciochesca…Reivindicas los tiempos de la época previa a la Revolución Francesa en la que los hombres vestían con tanto colorido como las mujeres

Llevamos más de dos siglos viviendo una moda muy aburrida para los hombres que ha durado demasiado tiempo. Hay que cambiar. Y a mí me corresponde traer nuevos aires. Las propuestas de pasarela son muy innovadoras pero a mjí me corresponde que se vayan estableciendo poco a poco en la calle. Hubo una época en la que nadie se atrevía a ponerse unos pantalones de pitillo. Decían que era de maricones. Y ahora los lleva todo el mundo.

¿Crees que los heteros se animarán a vestir tu ropa?

No es que se vayan a animar, es que la están usando ya. Mi ropa está hecha para heteros, gays, bisexuales, es una ropa de hombre hecha por un hombre. Y visto a gente de todas las edades. La moda no tiene edad. Hago trajes incluso para señores de 65 años. Sería muy tonto si solo cosiera para gente joven, son . Es la gente de cierta edad la que tiene poder adquisitivo.

¿No debería haber una edad para cada ropa?

No estoy de acuerdo. Me llena de orgullo tener clientes desde los 18 años hasta los 65, repito. La moda no tiene edad. Es tu actitud ante ella lo que importa. Y mi deber como diseñador es intentar pensar en un público lo más amplio posible…

¿Cómo vestirías a Felipe VI?

Le haría un traje de chaqueta muy bien cortado, pero con una tela lujosísima, en un color deslumbrante.

¿A qué personaje internacional te gustaría vestir?

Me gustaría mucho vestir a Tilda Swinton.

Quien es hablar para ti la mejor persona mejor vestida de este país a nivel internacional

Me encantan Nati Abascal y me encantan sus hijos tiene una percha maravillosa. Brindan un gran homenaje a su lugar de origen, Andalucía, respetan el estilo de toda la vida y saben ser audaces. Nati refleja ese folclore, esa inspiración andaluza, tan presente en nuestra tierea. Me gusta la forma de vivir la moda de esa familia no estoy haciendo nada no es cierto que vaya a hacer ninguna película de Almodóvar o lo que pueda pensar la gente.

Para casarte cómo vestirías. En la pasarela hay propuestas de traje de novio con falda y también más masculinas

Me pondría un esmoquin si es de día me pondría un traje de chaqueta bonito clarito con una camisa estampada y si fuera para por la noche me pondría un esmoquin de raso y lentejuelas o un esmoquin rojo o negro

Eres my heterodoxo en tu torma de vestir. Lo mismo te vemos con un traje absolutamente masculino que con una camisa con volantes.

Ahí reside la diversión de la moda, así es como te diviertes y como juegas, variando, experimentando, cambiando códigos. Solo así me siento cómodo y es lo que me gusta hacer para los demás.

¿A quien te negarías a vestir?

Ni a mi peor enemigo si consiguiera idenficarlo le negaría una de mis creaciones.

Vas a ser millonario pronto

Pues de momento no pero espero y estoy convencido de que lo voy a conseguir, claro que creo que voy a ser millonario.

Qué opinas de la polémica de las tallas.

Yo opino que tiene que haber todo tipo de tallas pero que los modelos son modelos son modelos por algo, y por eso son modelosSuelen ser chicos, altos, delgados y guapos. Son un prototipo y les queda bien la ropa, no hay que intentar ser como ellos. Es su profesión, por eso son pocos.

No es cierto que os cuesta menos trabajo coser para gente delgada que para gente con más formas y por eso los creadores preferís modelos muy delgados.

Yo hago medida y me atrevo a ver cosas para cualquier tipo de cuerpo. Yo he hecho trajes de novia para chicas bajitas más redonditas menos redondita e iban todas las divinas y me hago ropa para mí mismo que no soy precisamente alto ni esbelto.

Te nos convertirás algún día en un Karl Lagerfeld, chupando el chocolate y escupiéndolo para no engordaer

Ojalá, no en el físico, pero sí en su proyección oy superfan de él, de John Galliano, de Alexander McQueen Christian Lacroix, Valentino, Balenciaga, Yves Saint Laurente, Fortuny…

¿Diseñarías casullas o ropa eclesiástica?

Pues mira todo sería plantearmelo, no me parecería una propuesta tonta, sino bastante modrena, no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, es más, de peqjueño era muy capillitas.