Juan Duyos: "Las polémicas sobre las tallas son para quien no entiende el sector"

Juan Duyos (53 años) es uno de los diseñadores que ha desfilado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. El creador asegura que es uno de los momentos más especiales del año para él y en el que más trabajo tiene. Cada año sorprende mostrando las prendas de sus nuevas colecciones.

¿Cómo os preparáis para una "MBFWM"?

Es como una maratón contrarreloj, es mucha gente trabajando para esos diez minutos de desfile. Tenemos que tener ánimo, energía, templanza y decisión.

¿Qué tiene de especial la semana de la moda?

Son las dos semanas más especiales del año en las que menos se duerme, más intensidad de trabajo hay y más ilusión y nervios flotan en el ambiente.

¿Os ponéis muy nerviosos?

Si, es inevitable, las cosas que no importan no ponen nervioso*esto es muy muy importante.

¿Por qué una "MBFWM" y no un desfile alternativo?

La plataforma MBFWM es la más importante de España y la que más repercusión mediática tiene.

¿Cómo escaparate, qué os aporta?

La repercusión mediática es lo más importante al realizar un desfile, MBFWM es el altavoz más grande de España, como decía...

¿Cómo preparáis la colección?

Para trabajar soy muy anárquico, a veces se comienza en los bocetos, otra en los tejidos... no sigo un sistema rígido, pero al final el puzle siempre encaja.

Juan Duyos imagen de archivo Gtres

¿Qué vamos a ver sobre la pasarela este año?

Un desfile único y diferente en el que vamos a poner en relieve el poder de la mujer.

¿Cuál es vuestra inspiración?

Vosotras, las mujeres. Mis clientas, amigas, familia, mi entorno femenino es el que me inspira. Es un homenaje a vosotras.

¿Puede la ropa de pasarela llegar a las chicas de calle?

Con este desfile demuestro que la verdad de la moda está en las mujeres reales. Debe llegar.

¿Cómo elegís a las modelos?

Esta vez ha sido un casting precioso: desfila mi entorno y mujeres que me gustan, inspiran y seducen.

¿Qué pensáis de la eterna polémica en torno a las tallas?

No me interesa, nosotros hacemos todas las tallas. Las polémicas son para quien no entiende el sector.

¿Las tendencias que marcarán esta temporada?

No hago gran caso a las tendencias, eso lo hace fenomenal Amancio Ortega.

¿De qué es de lo que más orgullosos estáis de esta colección?

De que todas las mujeres de mi entorno la luzcan.

¿Si tuvierais que recordar una colección cual sería?

Fueron muy especiales mi primer desfile, el desfile con el Ballet Nacional de España y mi 20 aniversario.

Una prenda icónica que os defina.

El vestido de cóctel.

Un diseñador por excelencia para recordar nacional e internacional.

Balenciaga y Saint Laurent.

Qué prenda le sienta bien a una mujer y a un hombre.

No me gusta generalizar, aquí hacemos ropa a medida para cada mujer porque no todo sienta bien a todas...