Futbolista, modelo y empresario: así es el hombre que ha conquistado a Paula Echevarría

Hace semanas que Paula Echevarría (40 años) luce un brillo especial en su mirada y una gran sonrisa en el rostro, y ya se conoce la razón: Miguel Torres (31 años). Se trata de un joven jugador del Málaga que se le ha visto en compañía de la actriz, y con quien interactúa en las redes sociales.

Aunque ambos se conocen desde hace años, una amistad que se remonta a la época en que David Bustamante (35) y Paula Echevarría todavían estaban juntos, la última vez que se les pudo ver en un evento fue en el cumpleaños de la hermana de Alicia Hernández, directora de Dolores Promesas y una amiga que tienen en común. Fue en ese momento en el que los rumores comenzaron a aflorar.

El joven, que se crió en la capital, ha sido un gran conquistador a lo largo de su vida, con una trayectoria sentimental donde se pueden encontrar nombres de rostros tan conocidos como el de Cristina Pedroche (29) o Patricia Conde (38). En definitiva, un pasado amoroso donde las mujeres conocidas y despampanantes abundan. Sin embargo, todo apunta a que la nueva dueña de su corazón es Paula Echevarría.

En este sentido, uno de los elementos llamativos es que, como si de una profecía se tratara, este trío amoroso ya tuvo su andadura en 2010. Para ser exactos, y curiosamente, en el videoclip A contracorriente de Davi Bustamante. En esta historia, Paula interpreta a una famosa artista que comienza un affaire con el dueño de una librería, un papel que encarna el cantante. Sin embargo, cuando David acude a visitar a la artista al hotel descubre que ella no se encuentra sola. ¿Quién la acompaña? Ni más ni menos que Miguel Torres, quien confunde a David con un camarero del servicio de habitaciones.

Un futbolista empresario

Uno de los aspectos que poco se conocen del futbolista es su inteligencia y su carácter previsor. Fruto de estas dos cualidades es que el deportista no ha querido poner todos los huevos en la misma cesta y ha querido diversificar sus negocios. Su nombre figura en diversas compañías, además de ser administrador de otras dos.

Concretamente, es administrador único de Torres Imagen y Gestión SL, que se constituyó para la administración, gestión y explotación comercial de los derechos de imagen que se deriven del ejercicio profesional del deporte. Es decir, la clásica compañía que se constituye para administrar su imagen. El futbolista la creó a los pocos meses de convertirse en uno de los principales jugadores del Real Madrid, y es que pertenecer a este equipo es un trampolín directo al estrellato con el que muchos deportistas se han convertido en auténticas celebrities.

No obstante, hace solo dos años, en junio de 2016, Miguel cambió el objeto social de esta compañía pasando a ser una empresa dedicada a la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros.

La otra de las compañías de la que es administrador es Mitor Eleven SL, una compañía creada para la realización y prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, marketing de estudios de mercado, gestión de empresas, ventas y recursos humanos.

A esto hay que añadir el resto de puestos que ocupa en otras sociedades como Almuñecar Golf Río Verde SL, Almuñecar Puerto Centro SL (en estos dos es consejero), en Fuente del rey 36 SA o en Sumelgra Media Tensión, entre otras.

Asimismo, Miguel Torres ha desempañado labores como modelo gracias a su espectacular físico y sus marcados rasgos faciales, cualidades que también han podido contribuir a conquistar a Paula Echevarría. En este sentido, el jugador de fútbol ha posado para marcas como El Capote.

Todavía casado con María Plaza

Otro de los detalles de este futbolista que la gente parece haber olvidado fue su matrimonio con María Plaza. Miguel y la modelo se dieron el 'sí, quiero' el 8 de junio de 2013 en una ceremonia a la que acudieron sus amigos y familiares más cercanos.

Fue una relación que tenía todos los elementos de un bonito cuento de hadas: guapos, famosos, exitosos, con dinero... Sin embargo, la pareja no terminó de cuajar, y hace tiempo que dejaron de aparecer juntos. No obstante, un detalle que puede ser importante en su nueva supuesta relación con Paula Echevarría es que todavía no han firmado los papeles del divorcio, al igual que la actriz y David Bustamante.

