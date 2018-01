Paula Echevarría, sobre su separación de Bustamante: "El tiempo habla solo"

Paula Echevarría (40 años) se ha propuesto pasar página en este 2018. La noche del pasado lunes se mostró muy sonriente en la Gala de los Premios Feroz, donde aseguró que el tiempo pone todo en su sitio y que, en cuanto a balance de año, confía en que las cosas se recoloquen poco a poco.

Manteniendo la elegancia que la caracteriza y a la que nos tiene más que acostumbrados, la actriz ha vuelto a brillar en la alfombra roja. Esta vez con un impresionante vestido rosa de Jorge Acuña con escote asimétrico, que dejaba al descubierto uno de sus hombros y plumas en la parte lateral.

Con la mejor de sus sonrisas, la intérprete ha desvelado que está muy centrada en sus nuevos proyectos profesionales en televisión y que después de la tormenta -su separación de David Bustamente (35)-, por fin ha llegado la calma a su vida.

La intérprete y Miren Ibarguren sobre el escenario de los Feroz. Gtres

Hoy entregas premio

Sí, dos premios. A mejor serie dramática y mejor serie de comedia.

De mujeres

Sí. Me parece precioso además. Me parece una forma muy bonita de reivindicar y apoyar el papel de la mujer en la industria.

En los años en los que estamos tener que seguir reivindicando esto

Lástima que tengamos que seguir haciéndolo, pero bueno, es lo que toca pues a ello.

¿Y tú cómo vas de trabajo?

Empiezo en breve a preparar una serie, una miniserie con Mediaset, Los Nuestros II, una mini serie de tres capítulos que empezaremos a principios de abril pero desde marzo ya estaremos con ellos. Me voy a tener que entrenar y todo. Hago de sargento, voy a tener que ir a entrenar. Yo puedo ser muy sargento si quiero.

¿Tienes mala leche?

No, pero soy una persona organizadora, soy muy cuadriculada, siempre lo digo, soy muy metódica, tengo ese punto. Soy Leo, los Leo somos mandones, es lo que hay, otra cosa es que luego nos hagan caso.

¿Eres Feroz?

No.

¿Por qué sacas las uñas?

Por defender lo mío, soy muy leona de mi manada es mía y que no me la toque nadie, pero pocas veces me habéis visto sacar las uñas, muy pocas.

Su relación con su hija: "Soy autoritaria lo justo"

¿Cómo madre eres autoritaria?

Creo que en la justa medida, creo que Daniella conmigo se lo pasa muy bien, nos lo pasamos muy bien juntas, hacemos planes, disfrutamos, siempre estoy apoyándola en cualquier cosa que le apetece hacer, pero luego dentro de los límites, no te vayas de los límites que te marco que entonces ojo, que soy tu madre y te pongo a raya.

¿Es tu mini yo?

Es bastante mini yo, sí.

¿Le gusta la moda?

No por eso, pero al final pasamos tanto tiempo juntas que las expresiones, los gestos Ahora digo tengo que tener un cuidado con lo que digo y con lo que hago son como esponjas.

Creo que canta muy bien.

Está en el coro del cole. Otra cosa es que haga un solo, pero en el coro cuela.

¿En qué punto está su relación con David?

El todavía matrimonio. Gtres

¿Ahora como estás llevando esta nueva etapa de soltera?

Estoy con mis amigas, con mis padres, con mi hija, estoy viviendo una etapa súper bien, tranquila, feliz, ya ha pasado mucho tiempo y creo que ya todo se va poniendo en su sitio, todo se va tranquilizando y nada disfrutando de mi gente que está muy cerca de mí, gracias a Dios. Los he tenido muy cerca todo este tiempo y me dan la vida.

¿Qué balance haces de este año?

Pues eso, en lo que te acabo de decir, tiempo al tiempo, yo siempre me he tomado las cosas con mucha calma, no he querido hacer afirmaciones de las que me arrepintiera, pero bueno, creo que el tiempo habla solo.

¿Hay buen rollo con David?

Sí, claro que sí. Se han dicho muchas cosas de todo, demasiadas.

Se habla de que los padres de David nunca te han querido.

Yo en eso no entro, lo que os acabo de decir, ha pasado un año y que el tiempo ha puesto las cosas en su sitio.

Dentro de nada, el día de los enamorados, ¿Con ganas de enamorarse?

No, yo estoy enamorada de mi hija, la primera, es el amor de mi vida y enamorada de la vida. Lo demás, Dios dirá, que queréis saber más que yo.

[Más información: Paula Echevarría perdona a Telecinco: 'su religión' ya le permite ir a la cadena]