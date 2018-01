Julián Muñoz volverá a dormir en la cárcel: las sevillanas de madrugada le salen caras

"Todavía no se sabe nada con seguridad hasta que mi padre hable con su abogado", ha asegurado hace unos minutos Elia, la hija de Julián Muñoz (69 años), a este medio. El pasado miércoles JALEOS emitía un vídeo en exclusiva de Julián en el que se veía al exalcalde de Marbella bailando sevillanas a altas horas de la madrugada y las consecuencias de su 'juerga' ya habrían surtido efecto.

Teniendo en cuenta que Julián salió de prisión en 2016 pretextando una enfermedad incurable, estas imágenes en un pub marbellí en el fin de semana hicieron saltar todas las alarmas y este medio pudo saber entonces que Muñoz se encontraba disfrutando de la 'libertad' que su pulsera telemática le permitía, ya que solamente la debía llevar de lunes a jueves.

Julian Muñoz bailando Carmen Suárez

Pese a no estar quebrantando ninguna ley, la repercusión de sus sevillanas ha traído un severo efecto: su inminente ingreso de nuevo en prisión. Según ha publicado LOOK, la última decisión judicial pasa por la retirada de la pulsera de control y su ingreso en el CIS de Algeciras para seguir cumpliendo el tercer grado. Este mismo medio apunta a que el ingreso habría tenido lugar antes de las 13 horas de este mediodía del lunes, pero la hija de Muñoz lo ha desmentido en JALEOS: "Esta mañana han llamado a mi padre del CIS, pero aún no se sabe nada en firme hasta que el abogado decrete". Puestos en contacto con el CIS de Algeciras, este ha respondido que no puede decir nada al respecto.

Las sevillanas de la discordia

El bar Trafalgar de la urbanización Calahonda, a quince kilómetros de Marbella, fue el escenario que escogió Julián Muñoz para olvidar las penas y bailar al ritmo del arte flamenco la semana pasada. Allí tuvo una compañera muy cómplice que le seguía el compás, una mujer que pese poseer un físico similar al de su exmujer, Mayte Zaldívar (61), nada sentimental une a los dos protagonistas de aquella noche de fiesta.

Entrada ya la madrigada y entre tantas sevillanas el exalcalde marbellí no era consciente de que un móvil le grababa y que obtenía un documento muy valioso, ese que consiguió JALEOS e hizo público. Tras la divulgación de la noticia y la prueba lograda por este medio, el CIS ha tomado la decisión de conocer más a fondo el caso y actuar en consecuencia, con lo que podría suponer la vuelta a prisión de la expareja de Isabel Pantoja (61).

