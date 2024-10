El padre de Liam Payne, roto de dolor, llega a Buenos Aires para tramitar la repatriación del cuerpo del cantante

El padre de Liam Payne ha llegado a Argentina para gestionar la repatriación del cuerpo de su hijo, quien perdió la vida el pasado miércoles, 16 de octubre, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Geoff Payne se ha reunido con el fiscal que investiga el hecho, ha estado en la morgue y, además, ha pedido visitar la habitación del hotel desde donde cayó el músico, de 31 años.

Frente al alojamiento, Geoff Payne se ha encontrado con flores, cartas y velas que han puesto los fanáticos de su hijo. Allí, no ha podido evitar emocionarse. Se le ha visto contemplar con dolor el homenaje que han hecho al cantante.

El padre de Liam Payne tras su llegada a Buenos Aires. EFE

Según indicaron a Efe, la repatriación del cuerpo del que fuera cantante de One Direction al Reino Unido puede tardar entre 10 y 15 días.

Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se encontraba alojado en el hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo, y falleció en el acto producto de la gravedad de sus heridas.

Minutos antes, desde el hotel llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Al llegar los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires y la policía local, Liam Payne ya estaba muerto. El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte fue "politraumatismo y hemorragia interna y externa". Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

El padre de Liam Payne contemplando el homenaje que han dejado a su hijo. EFE

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, que investiga el fallecimiento de Payne, informó de que "todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

La fiscalía agregó que se encontraron en la habitación del compositor y guitarrista una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes". Presumen, además que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne "no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

Poco después de que se conociera la noticia, la familia del cantante emitió un desgarrador comunicado. "Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este terrible momento", aseguraron.

Último adiós

También se pronunciaron los exintegrantes del grupo One Direction -Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) y Niall Horan (31)- confesaron que se encuentran "completamente devastados" tras la muerte de su "hermano" Liam Payne.

En un comunicado difundido a través de Instagram, los exmiembros de la banda explicaron que "a su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir", pero que por ahora se tomarán un tiempo para "llorar y procesar" el fallecimiento de Liam Payne.

"Atesoraremos para siempre los recuerdos que compartimos con él. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros", señalaron. En el texto, firmado por los músicos con sus nombres de pila, los cuatro aseguraron que lo extrañarán "terriblemente".

Los fans de Liam Payne han dejado flores, cartas y velas frente al hotel en el que perdió la vida. EFE

Por su parte, el productor discográfico y padrino de One Direction tras su paso por el programa X Factor, Simon Cowell (65), expresó que se siente "vacío". "Liam, estoy devastado. Con el corazón roto. Quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo por ti y cada lágrima que he derramado es un recuerdo por ti", escribió el célebre juez televisivo en Instagram.

Cowell se deshizo en halagos hacia Payne, a quien definió como alguien "amable, divertido, dulce, atento, talentoso, humilde y concentrado", que amaba la música y se desvivía por sus fans.

"Tuve que decirte cuando tenías 14 que no era tu momento. Y ambos hicimos una promesa de que volveríamos a vernos. Mucha gente se hubiera dado por vencida, pero tú no", escribió el exjuez de X Factor, en referencia a la primera vez que Payne se presentó al programa en 2008. Dos años más tarde, regresó y coincidió con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, los futuros One Direction, que bajo el mecenazgo de Cowell conseguirían su primer contrato discográfico, que les catapultó al estrellato.

En su texto, Simon reveló que tuvo un encuentro con Payne el año pasado en el que repasaron "todos los momentos divertidos" que habían vivido juntos, y que sintió que seguía siendo el niño "dulce y amable" que había conocido en el pasado. También mencionó que había tenido la oportunidad de conocer a Bear, el hijo de 7 años que deja Liam y que tiene "la sonrisa y el brillo en los ojos" del fallecido cantante.