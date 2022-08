Muere la actriz Anne Heche a los 53 años tras su grave accidente de tráfico

Este 12 de agosto de 2022 ha fallecido la actriz estadounidense Anne Heche, a los 53 años de edad, tras el grave accidente de tráfico que sufrió el pasado viernes 5 de agosto, y que la obligó a ingresar en la UCI de un hospital de Los Ángeles. Después de varios días en estado crítico, la intérprete ha perdido la vida tras no poder superar una "herida anóxica cerebral severa" y entrar en coma.

Hace unas horas, la familia de la actriz, recordada por películas tan conocidas como Donnie Brasco, Volcano y I Know What You Did Last Summer, emitía un doloroso comunicado en el que expresaba su falta de esperanza por que Anne sobreviviese. En esa línea, los más allegados a Anne confesaron su intención de desconectarla del soporte vital que la mantenía con vida.

"Desgraciadamente, Anne sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable", rezaba el escrito, reproducido en People este viernes 12 de agosto.

La afamada actriz en un acto público en Santa Mónica, Estados Unidos, en febrero de 2015. Gtres

En los últimos días, la Policía de Los Ángeles ha estado investigando si la actriz conducía bajo los efectos de las drogas antes del accidente. Según ha informado la Oficina de Información Pública de la Policía, los análisis de sangre así lo habían revelado. El diario TMZ refrendó esta teoría tras confirmar mediante fuentes cercanas que Anne Heche había consumido cocaína y opioides.

Accidente y vida trágica

Fue el pasado viernes 5 de agosto cuando el vehículo de la célebre actriz, un Mini Cooper azul, conducido a gran velocidad, se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra una vivienda. Como consecuencia de este choque frontal, y el posterior incendio, Heche sufrió graves quemaduras en su cuerpo. Fue trasladada por el personal de Emergencias a un hospital de Los Ángeles e ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tres días después, su representante comunicó que estaba en coma y sin recuperar la conciencia. Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial. Anne, según se aprecia en un vídeo difundido en Internet, se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un auto y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba.

Anne Heche en una alfombra roja en Los Ángeles en septiembre de 2011. Gtres

La actriz fue especialmente popular a finales de los años noventa. Participó en superproducciones como Donnie Brasco, Volcano o Seis días y siete noches, película que coprotagonizó junto a Harrison Ford (80). En la cúspide de su popularidad, hizo pública su relación con la presentadora Ellen DeGeneres (64), convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

Esta relación turbulenta con DeGeneres no fue el único capítulo negro en su biografía. En sus memorias, la actriz denunció que sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Además, tuvo que hacer frente desde muy joven a la muerte de sus tres hermanos y batalló durante gran parte de su vida adulta con problemas de salud mental. Fue madre de dos hijos; uno fruto de su matrimonio con el cámara Coleman Laffon y otro que tuvo junto al actor canadiense James Tupper.

