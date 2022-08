Ana Obregón recibirá un importante premio por su labor solidaria y su lucha contra el cáncer

La actriz y presentadora Ana García Obregón (67 años) acaba de recibir una feliz noticia que la ha emocionado profundamente: será premiada este próximo domingo, 14 de agosto de 2022, en el marco de la gala benéfica Starlite, en Marbella. El motivo del galardón obedece a su "implicación personal en diferentes causas benéficas y su incansable lucha contra el cáncer en jóvenes y niños a través del trabajo de investigación de la Fundación Aless Lequio".

García Obregón ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde postea: "Estoy emocionada por este premio a la solidaridad que recibiré este domingo de la @fundacionstarlite durante una de las galas solidarias más importantes de España por su maravillosa labor humanitaria. No sé por qué me premian, si para mí el verdadero premio es poder aportar mi granito de arena a la investigación del cáncer, a salvar vidas gracias a la fundación de mi hijo: Fundación Aless Lequio, como era su deseo".

En ese punto, la intérprete muestra su profundo agradecimiento, sobre todo a Sandra García-Sanjuán, la cofundadora y propietaria del Grupo Starlite: "Es un honor recibirlo y estoy inmensamente agradecida. Gracias, @sandrastarlite, sólo tú con tu generosidad podrías conseguir una gala tan mágica y solidaria".

A los pocos minutos de hacerlo público, García-Sanjuán no ha dudado en responder a su emotivo mensaje: "Ana Obregón, qué ganas tengo de verte y abrazarte, son muchos años de amistad, de compartir y vivir cosas maravillosas juntas y también momentos difíciles. Gracias por tanto siempre amiga, ¡Love you!".

Lo cierto es que este premio llega en un momento cargado de grandes logros para la actriz. A principios de este mes de agosto, Ana anunciaba que había cumplido el sueño de su hijo, Álex Lequio, con la creación de la Fundación Aless Lequio. Obregón desveló en su Instagram que la institución ya ha puesto en marcha su principal trabajo: la investigación del cáncer, enfermedad de la que falleció Álex. De esta manera, la bióloga pretende aportar su "granito de arena para salvar vidas".

Pero la intérprete no ha sido la única que ha estado involucrada en este proyecto tan especial. De hecho, ella misma ha querido agradecer a quienes la han apoyado en todo momento para poner en marcha este gran sueño. En primer lugar, mencionó al que fuera su pareja y padre de Álex: "Gracias a Alessandro Lequio (62) por tu incondicional apoyo para conseguirlo. Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso, como nosotros de él".

Lequio no dudó en responder a las palabras de Ana García Obregón. Dejando claro que la satisfacción es mutua, Lequio posteó lo que sigue: "La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido". Obregón también quiso dedicarle unas palabras a Nacho Ansorena, el que fuera socio de Álex. La que fuera creadora de la ficción Ana y los 7 aseguró que sin su ayuda este proyecto no se habría llevado a cabo.

Tal y como desveló la también bióloga, e hija del empresario madrileño Antonio García Fernández (96), la primera ayuda de la Fundación Aless Lequio será para Proyecto Imperas, quienes en palabras de Ana "realizan una magnífica labor en el diagnóstico de sarcoma, ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación (de los diferentes gobiernos que hemos tenido en España) para las técnicas necesarias".

La lucha de Ana y Lequio

Ana García Obregón junto a su hijo, Álex Lequio, en una imagen de sus redes sociales.

Desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020, cuando falleció Álex, Ana Obregón y Alessandro Lequio tuvieron claro que crearían una fundación con el nombre de su hijo para recaudar fondos y potenciar la investigación contra el cáncer. En medio de su dolor, la expareja trabajó hasta alcanzar un sueño compartido del que hoy se sienten muy orgullosos.

Tal y como explicaron fuentes cercanas a EL ESPAÑOL, fueron meses duros, no sólo por el duelo de la pérdida de un hijo, sino también por la tediosa burocracia. "Crear esto no es nada sencillo, hay mucho papeleo detrás y solo Ana y Lequio saben lo que han tenido que pasar. Por no hablar del dinero invertido. Pero la promesa a Álex ha sido más grande que todo", comentaron a este medio hace un tiempo.

El sueño de crear una fundación no sólo era de Obregón y Lequio, también del propio Álex. El joven, en medio de su enfermedad y lucha desde el hospital, tenía la ilusión de crear una institución para la investigación contra el cáncer.

