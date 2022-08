La enfermedad de Rosalía que ha estado muy presente en su gira 'Motomami' por su anécdota con una canción

Rosalía (29 años) comenzó su gira mundial el 6 de julio en Almería. Tras más de un mes ya ha finalizado su tour de conciertos por España y ya ha cruzado el Atlántico para dar el pistoletazo de salida a sus actuaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Estos serán los próximos lugares en ser testigos del talento de la artista catalana que se presenta ante su ejército de fans enfundada en un look muy llamativo y dando protagonismo a su casco de moto.

Pero la Motomami por excelencia no solo impacta por su nueva estética, también por sus alocados temas y, por supuesto, por su voz. La cantante no se despega del micrófono en los 90 minutos exactos que dura su show -solo para bailar esa fusión entre reguetón y flamenco que ha hecho tan suya-. Gracias a sus interacciones con el público se ha podido conocer un poco más a la persona detrás de la artista, y también ha quedado a la vista de todos un problema de salud con el que Rosalía convive desde pequeña.

Así quedó patente durante su actuación de la canción Abcdefg. Este hit de apenas 59 segundos de duración no es más que un audio de la catalana deletreando el abecedario y pronunciando por cada letra unas palabras que comience por esa inicial. "A de alfa, altura, alien... B de bandida... C de coqueta... D de dinamita", y así sucesivamente. En uno de sus conciertos se quedó en silencio durante unos segundos entre letra y letra, y ante la confusión de la multitud de fans ante ella, se disculpó diciendo: "Perdonadme, se me ha olvidado por qué letra íbamos, perdonad, es que tengo déficit de atención". Y el público la ovacionó.

No era la primera vez que lo decía. Ya en abril, cuando presentó su disco y realizó intensas jornadas de entrevistas con medios, le ocurrió y volvió a disculparse mencionando su trastorno. De igual manera sucedió durante su extensa conversación con el experto músico Jaime Altozano. "Perdona, ¿qué me decías? Es que tengo déficit", espetó Rosalía, a lo que el productor musical respondió: "Se nota en el disco", a lo que ambos rieron.

Se trata de un caso de salud, en este caso del ámbito mental: la cantante asegura sin esconderse que sufre Trastorno por Déficit de Atención (TDA).

La definición más común es la de un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico originado en la infancia y que afecta a lo largo de la vida. La dificultad que tiene el paciente para concentrarse a la hora de llevar a cabo actividades como la lectoescritura o el aprendizaje.

Eso sí, hay que matizar que no todos los pacientes manifiestan los mismos síntomas y con el mismo grado de intensidad. A la vista está de que Rosalía no solo ha podido llevar a cabo su actividad profesional sin problemas, sino que se ha convertido en toda una estrella mundial sin límites.

