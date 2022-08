Rebekah Vardy, conciliadora con Coleen Rooney tras su condena: "Si la viera, la invitaría a tomar un café"

Rebekah Vardy (40 años), la mujer del futbolista Jamie Vardy (35), ha regresado al foco público tan sólo un día después de ser encontrada culpable por un delito de difamación. Tras ser condenada por el juez por filtrar información falsa para dañar la reputación de su examiga, Coleen, la esposa del exjugador Wayne Rooney (36), la británica ha reaparecido en una entrevista que se emitirá de manera completa en los próximos días y en la que parece querer enterrar el hacha de guerra.

En ella, asegura Vardy que la actuación de Coleen, quien recurrió a sus redes sociales para acusarla de filtrar sus historias personales al diario The Sun, la cogió totalmente por sorpresa durante unas vacaciones de Dubái. "De repente, mi teléfono implosionó. Vi que tenía una llamada perdida de un número oculto, y al poco, Coleen me envió un mensaje que decía: 'He estado tratando de llamarte'".

"Entonces cogí el teléfono, la llamé y básicamente le dije: '¿Qué diablos es esto?'", cuenta Rebekah. "Su respuesta fue bastante grosera, muy dura. Básicamente dijo: 'Ya sabes qué es esto'. En ese momento yo de verdad que no sabía lo que era. Fue como, 'No, seguramente esto no puede ser verdad; nadie haría eso'".

Una entrevista que forma parte de los esfuerzos de Vardy para intentar restaurar su reputación, que ha caído en picado tras la condena judicial, por la que tendrá que hacer frente a una factura legal de tres millones de libras (3,5 millones de euros).

Pese a que es una gran cantidad de dinero, Rebekah Vardy parece haberse tomado bien la noticia y es que asegura en la entrevista que no le guarda rencor a la que fuera su amiga. "Si la viera mañana por la calle la invitaría a tomar un café en Caffe Nero -una franquicia de cafeterías británica-".

"Desearía que las cosas se hubieran hecho de manera diferente", se la escucha decir, desvelando que en su momento lo vivió como algo "terrible", pero que ahora no la "culpa" de nada. Eso sí, insiste en que tanto el proceso judicial como el juez "se equivocaron".

El enfrentamiento judicial entre las mujeres de Jamie Vardy y Wayne Rooney ha sido muy seguido en Reino Unido y es que ambas forman parte de las WAGs de las islas. De hecho, como guiño la prensa británica ha llamado el caso como Wagatha Christie, un juego de palabras que mezcla el apellido de la famosa escritora de novela negra Agatha Christie con la palabra utilizada para referirse a las parejas de los futbolistas.

Si bien Coleen Rooney celebró el fallo del juez, aseguró que su intención nunca fue tener que ir a los tribunales. "Nunca creí que debería haber ido a la corte a tal costo en tiempos de dificultades para tantas personas cuando el dinero podría haberse gastado mucho mejor ayudando a otros. Tanto antes como después de mis publicaciones en las redes sociales en octubre de 2019, hice todo lo posible para evitar la necesidad de un caso judicial tan extenso y público. Pero todos mis intentos de hacerlo fueron rechazados por Vardy".

De hecho, tal ha sido la trascendencia mediática que, según The Observer, el caso podría llevarse a la pantalla. La productora Blueprint Pictures, que en su momento llevó a la pantalla el asunto de Jeremy Thorpe en A Very English Scandal, ganadora de un Bafta y un Emmy, ha contratado a Debbie Horsfield, que readaptó a Poldark para la BBC, para escribir la historia del Wagatha Christie.

No es la única productora interesada y es que Optomen TV, que lanzó recientemente Johnny vs. Amber para Discovery Channel, lleva varios meses trabajando en un documental que podría llegar a llamarse Rooney vs. Vardy. Por su parte, el Channel 4 querría lanzar una serie dividida en dos partes y que estaría realizada por la productora Chalkboard Television Production.

