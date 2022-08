Nuria Fergó anuncia su relación sentimental con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa

Es la pareja sorpresa del verano. La cantante Nuria Fergó (43 años) está de nuevo enamorada gracias a Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa (43). Así lo ha anunciado la exconcursante de Operación Triunfo 1 a través de sus redes sociales.

"Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", ha posteado Fergó junto a dos instantáneas en las que la intérprete posa en actitud cariñosa -abrazándose y besándose- con Lauro, ambos en traje de baño.

No cabe duda de que Nuria Fergó ha dado la sorpresa del verano con esta inesperada historia de amor, que rápidamente ha sido recibida con cariño y corazones por parte de los seguidores de Fergó. Rostros conocidos como Mireia Montávez (40), Aurora Carbonell, Geno (40) o Gisela (43) han aplaudido al amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA FERGÓ (@nuria_fergo)

"Viva el amor", "Que seas muy, muy feliz, te lo mereces, guapa", "Enhorabuena, chicos. Disfrutad mucho", son algunas de las reacciones que se pueden leer en el muro del Instagram de Nuria. En junio de 2022, EL ESPAÑOL entrevistó a Nuria Fergó, y hablando del amor la cantante respondió con una frase que hoy cobra especial sentido: "Sí, ya encontré el amor y estoy muy feliz".

Cabe recordar que, a nivel sentimental, Fergó siempre ha sido sumamente discreta. Tras tres años de noviazgo, contrajo matrimonio en mayo de 2010 con el empresario balear José Manuel Maíz Chacón en una boda celebrada en la capilla de Santa Ana ubicada en el Palacio Real de la Almudaina en Palma de Mallorca.

Irene Villa y Juan Pablo Lauro en un evento público en junio de 2017. Gtres

Casi un año después, nació su hija, la única que tuvo el matrimonio, ya que al poco tiempo, en octubre de ese mismo año, anunciaron su separación. En ese momento Nuria Fergó decidió volver a su ciudad natal, a Nerja, para iniciar una nueva vida junto a su pequeña. En 2019, la cantante tomó la decisión de mudarse a Madrid e instalarse en Majadahonda.

Dicha mudanza llevó a los juzgados a Nuria Fergó, su exmarido y padre de su hija la denunció porque según José Manuel Maíz no se le pidió permiso ni consentimiento para ese traslado. Finalmente, ambos progenitores llegaron a un acuerdo y poco o nada más se supo de este asunto. Todo este aciago proceso quedó atrás y hoy Fergó sonríe feliz.

[Irene Villa confiesa que quiere enamorarse: "Estoy esperando ese amor. Sé que llegará"]

El divorcio de Irene y Juan Pablo

En diciembre de 2018, una revista del corazón anunció la separación entre Irene Villa y Juan Pablo Lauro, después de casi una década juntos y tres hijos en común. La pareja atravesaba una profunda crisis desde hace tiempo que les llevó a tomar esta decisión de manera conjunta.

"Ha sido de mutuo acuerdo y sin dramas, pero nuestras familias se han llevado un gran disgusto porque no se lo esperaban... nadie se lo esperaba", aseguró entonces Villa. Fue en ese verano de 2018 cuando vieron que la situación no se podía seguir alargando: "Este verano nos dimos cuenta de que teníamos que tomar una decisión porque no estábamos bien, y, finalmente, firmamos la separación hace un mes", explicó la periodista y psicóloga.

El exmatrimonio posando en un acto público en diciembre de 2015. Gtres

"Teníamos esperanza de superarlo, pero hemos decidido seguir con la magnífica relación que siempre tuvimos, especialmente por los niños", reflexionó para EL ESPAÑOL. Los tres pequeños se convirtieron en el centro del mundo de Irene Villa y Juan Pablo Lauro, como ellos mismos han comentado en varias ocasiones: "Desde luego, no es un trance fácil. Pero ambos sabemos que nuestra relación durará siempre, y lo que más nos importa es que los niños estén bien y felices. ¡Y así es!".

Irene Villa y Juan Pablo Lauro, un argentino afincado en España desde los 19 años, se casaron en junio de 2011 en la iglesia San Francisco El Grande de Madrid. Se habían conocido dos años antes en la Fundación También, cuyo objetivo era la integración social de personas con discapacidad.

El flechazo fue casi inmediato y poco después iniciaban una relación que terminaba en matrimonio y con tres hijos: Carlos, Pablo y Eric. Juntos han tenido que hacer frente a momentos muy duros. El más duro fue en 2017, cuando Irene perdió el cuarto hijo que esperaba porque era embarazo ectópico. Un problema de salud porque el que se vio obligada a pasar por el quirófano para que le extirparan las trompas de falopio.

Sigue los temas que te interesan