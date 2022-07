La villa de Mallorca donde el diseñador Jacquemus y su novio pasan el verano: más de 20.000 euros por semana

El diseñador francés Simon Porte Jacquemus (32 años) y su futuro marido, el empresario Marco Maestri, han elegido España para sus vacaciones de verano. Como otras muchas celebridades, la famosa pareja gala ha optado por tomar un vuelo hasta las islas Baleares aunque, lejos de poner sus ojos en Ibiza o cualquier otro destino de fiesta, el creativo y su fiancé gozan de la tranquilidad de Palma de Mallorca.

Jacquemus, que hace dos semanas presentaba su última colección, Le Papier, en un espectacular show exhibido en la Camarga francesa al que no faltó prácticamente nadie -de Georgina Rodríguez (28) hasta Nathy Peluso (27), pasando por Victoria Beckham (48)- ha alquilado una villa de la que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Se trata de Neuendorf House, una impresionante casa de campo escondida entre almendros y olivos con unas 30 hectáreas de campo, ubicada en la zona sur de la isla de Mallorca. La casa fue diseñada y creada por los arquitectos John Pawson y Claudio Silvestrin para la familia Neuendorf.

El diseño reúne ciertas convenciones de espacios interiores y exteriores, y también se juega con la oposición de la naturaleza cruda y la formalidad de la arquitectura. Además, los pigmentos del suelo se utilizan para teñir el revestimiento. La obra completa de los arquitectos comprende una villa de 600 metros cuadrados con patio, piscina privada, cancha de tenis y paisajismo.

La obra se erige como un fuerte castillo medieval, logrando la armonía con su entorno mediante el uso de materiales naturales. Neuendorf House, donde Jacquemus y su futuro marido viven en estos días estivales, está situada cerca del pueblo de Santanyi en el sureste de la isla. Está ubicada, además, a cinco minutos de una de las playas más bonitas de Mallorca, S'Amarador, en el Parque natural de Mondragó.

Pese a su cercanía a esta playa, la famosa pareja ha disfrutado de Caló des Moro, una pequeña cala situada en el sur de la isla que tiene el agua más cristalina de todas las Baleares. Centrándonos en la villa, la casa dispone de cinco habitaciones con capacidad para 11 personas y cuatro cuartos de baño. La cocina es de última generación y tiene electrodomésticos de la marca Gaggenau y Miele.

Tiene smart TV, Wi-Fi, proyector de películas y sistema de música por si en alguna ocasión se quisiera hacer una cena ambiente de fondo. La terraza de la casa tiene vistas al mar, hay dos piscinas de agua salada, una de ellas con jacuzzi climatizable. En la zona exterior hay una barbacoa, una cancha de tenis de tierra batida, una casa de juegos para los niños y una huerta orgánica.

El precio mínimo por semana es de no menos de 15.000 euros, según consta en su página web. La villa elegida por Jacquemus y Maestri puede alcanzar hasta un 30-35% más de su precio habitual en temporada alta, por lo que en estos instantes podrían estar desembolsando unos 20.000 euros por siete días en Neuendorf House.

Jacquemus y Maestri

Simon y Marco están de vacaciones en España, pero también trabajan, a tenor de las fotografías que ambos han compartido en sus redes sociales. El amor y el trabajo es lo que mueve a estos dos hombres, dos de las personas más influyentes de Francia en la actualidad. Una pareja que lleva ya más de tres años de relación sentimental y que hace 13 meses se comprometieron.

Junto a tres instantáneas y el clásico mensaje "I said yes" ("He dicho sí"), Jacquemus informaba de que estaba prometido con su razón de amor. Él es Marco Maestri, un empresario que vive en París pero que nació, igual que su pareja, en la Provenza francesa. En el año 2011, Maestri hizo un Máster especializado en Organización de Eventos y Comunicación Global por ISCOM, la Escuela Superior de Comunicación y Publicidad con sede en la capital francesa y creó su propia empresa.

