Georgina Rodríguez sorprende a todos al lucir, por fin, un bolso 'asequible': sabemos la marca y el precio

Ahora sí que sí no podemos por menos que admitir que el diseñador Simon Porte Jacquemus (32 años) no es que sea una promesa de la moda es que es parte fundamental de la industria. Este pasado lunes, día 27 de junio, el creativo francés, director de su firma homónima, Jacquemus, presentó su nueva colección, Le Papier, en un espectacular show exhibido en la Camarga francesa al que no faltó casi literalmente nadie.

Victoria Beckham (48), Nathy Peluso (27) o Georgina Rodríguez (28) fueron sólo algunas de las invitadas a un front row cuajado de superestrellas mundiales de la música, la moda o el arte. Como suele ser habitual en este tipo de eventos, las caras más conocidas, aquellas que van directamente por invitación expresa del diseñador, visten de la firma de arriba a abajo.

La novia de Cristiano Ronaldo (37) cumplió con el protocolo tácito y lució un total outfit de Jacquemus de otoño-invierno 2022/2023, a excepción de sus carísimas joyas. Gio destacó en ese escenario de ensueño, en esa especie de lienzo blanco, con un vestido ajustado en negro, largo hasta los pies y por el que asomaban unas sandalias de tacón blancas con tira ancha. El diseño dejaba los hombros al descubierto, con tirantes ajustables y manga larga.

Para si algo llamó la atención de todos es que Georgina Rodríguez lució, por fin, un bolso asequible. Ojo, no para la mayoría de los mortales, pero sí para alguna gente, especialmente fashionistas que invierten parte de su dinero en moda. Ella, que es dueña del bolso más caro del mundo, tal y como descubrió EL ESTILO de EL ESPAÑOL, presumió de un complemento que no supera los 650 euros.

En sus manos, Gio lució uno de los bolsos más famosos de la maison: Le Bambino, pero en su versión Grand. Y es que existen tres modelos que subyacen de él: Le Bambino, Le Grand Bambino y Le Bambino Long.

El bolso de la modelo e influencer tiene un cierre de solapa magnético, una correa para el hombro delgada -no ajustable-, un bolsillo interior para tarjetas, otro trasero de parche, logotipo de metal y pequeños detalles dorados.

Realizado en Italia, Le Grand Bambino está hecho cien por cien en piel y sus dimensiones son 22 centímetros de ancho por 18 de alto. Su precio, según consta en el sitio web de Jacquemus y algunas páginas online multimarca de lujo como Farfetch, es de 640 euros. ¿Se animará Georgina próximamente a llevar algo de Zara?

