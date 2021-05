Nayel Nassar, el exitoso jinete egipcio que se convertirá en el yerno de Bill Gates

La separación de Bill Gates (65 años) y Melinda Ann French (56) ha tomado a todos por sorpresa. El pasado lunes, tras 27 años de matrimonio y tres hijos en común, la pareja dio a conocer que ponían fin a su multimillonaria relación. Desde entonces, las informaciones en torno a ambos no han cesado y por ello, su primogénita ha decidido pronunciarse públicamente. "Tanto el resto de miembros de la familia como yo estamos aprendiendo ahora mismo la mejor manera de procesar este difícil período para nosotros, y agradecería el espacio para poder hacerlo", escribía Jennifer Gates (25), quien afronta la separación de sus padres en medio de los preparativos de su boda.

Fue en enero de 2020 cuando la hija de Bill Gates se comprometió con Nayel Nassar (30), un exitoso jinete nacido en Chicago, criado en Kuwait y de ascendencia egipcia. Según lo previsto, se darían el 'sí, quiero' en los meses siguientes y compartirían piso en la Quinta Avenida de Nueva York. Sin embargo, la pandemia alteró sus planes y se vieron en la obligación de posponerla.

Jennifer Gates y Nayel Nasser se conocieron cuatro años antes de su compromiso en la Universidad de Stanford, cuando ella estudiaba Bilogía Humana y él Economía. Desde entonces no solo se volvieron inseparables, sino también comenzaron a compartir su gran afición: los caballos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nayel Nassar (@nayelnassar)

Nayel Nassar es un jinete profesional que triunfa en el mundo de la hípica desde hace varios años. Antes de comprometerse con Jennifer Gates, de hecho, consiguió una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que también se pospusieron debido a la pandemia. Antes, ya había logrado importantes galardones dentro de la hípica como el Gran Premio Longines de Nueva York, donde obtuvo 400.000 dólares. Además, la copa en el Longines FEI World Cup Jumping Wellington y la Serie Gran Premio de Jóvenes Jinetes de Artisan Farms en el Festival Ecuestre de Invierno.

Actualmente, Nassar y su caballo, Lucifer V, forma parte de Evergate Stables, el proyecto ecuestre fundado por Jennifer Gates para promover el futuro de la industria de los saltos a través de la competencia activa en el circuito global, el desarrollo de caballos jóvenes de calidad y la presencia de varios jinetes en la comunidad ecuestre internacional.

La imagen compartida por Nayel Nassar para felicitar a Jennifer Gates el día de su cumpleaños. Instagram

Nassar, además, tiene sus propios establos en el sur de la California. En concreto, en la localidad costera de Encinitas, donde suele pasar tiempo con Jennifer Gates, disfrutando de su afición en común.

Intensa actividad en redes

Más allá de los caballos, Nayel Nassar también dedica gran parte de su día a sus redes sociales. En su perfil de Instagram, donde supera los 88.000 seguidores, suele compartir sus actividades ecuestres y sus mejores momentos con su novia. De hecho, una semana antes de que se desvelara la separación de Bill y Melinda Gates, el jinete celebró públicamente a Jennifer por su 25 cumpleaños. "No puedo esperar a ver lo que el próximo cuarto de siglo tiene reservado para ti, mi amor", escribió el deportista el pasado 27 de abril, junto a una tierna fotografía en la que aparecía dándole un cariñoso beso a su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nayel Nassar (@nayelnassar)

Instagram, además, fue el medio elegido por ambos para anunciar su compromiso hace poco más de un año. "Dijo que sí. Me siento como el hombre más afortunado (y más feliz) del mundo en este momento. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado... Y mucho más. No puedo esperar para seguir creciendo juntos a través de este viaje llamado vida, y simplemente ya no puedo imaginar el mío sin ti", escribió Nayel Nassar el 29 de enero de 2020 para festejar su futura unión.

"No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces", escribió por su parte Jennifer Gates, haciendo mención a Nayel Nassar, quien desde entonces despertó la curiosidad de los internautas. Para sorpresa de muchos, no solo se trataba del futuro yerno de Bill Gates, sino de un exitoso jinete que ya triunfaba en los hipódromos.

[Más información: La mansión búnker de Bill Gates de 109 millones de euros que se 'salva' del divorcio de Melinda]