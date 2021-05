La Fundación Gates, Walmart y Caterpillar: los negocios multimillonarios en juego por el divorcio de Bill y Melinda

"Continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas". Así anunciaban Bill y Melinda Gates su separación tras casi tres décadas casados. Pese al mensaje de continuidad, son muchos los interrogantes respecto al futuro de la fundación que crearon juntos hace más de 20 años, uno de los proyectos filantrópicos más influyentes del mundo. El divorcio pone también en juego el futuro de otras empresas como Walmart, Caterpillar o la firma de inversiones de Warren Buffet, todas ellas participadas de los Gates a través de la fundación que lleva su nombre.

Desde la propia Fundación Bill y Melinda Gates se han apresurado a confirmar que ambos seguirán siendo copresidentes y fideicomisarios. "No se planean cambios en sus roles ni en la organización. Continuarán trabajando juntos para dar forma y aprobar las estrategias de la fundación, defender los problemas de la fundación y establecer la dirección general de la organización".

La Fundación Gates tiene 1.602 empleados, según su sitio web, y cuenta con una dotación de casi 50.000 millones de dólares. Entre otras inversiones, la fundación posee participaciones de referencia en el accionariado de Walmart, una de las mayores empresas por capitalización bursátil del Fortune 500, el grupo de construcción Caterpillar o la empresa de inversiones de Warren Buffet.

La Fundación apoya causas como la lucha contra los problemas de salud y la pobreza global, gestiona programas de vacunas, igualdad de género y desarrollo económico en países en desarrollo y financia becas para estudiantes, entre otras iniciativas. Desde el inicio de la pandemia, la organización benéfica ha invertido al menos 1,750 millones de dólares en la lucha contra el virus, ayudando a pagar la producción y compra de suministros médicos.

En términos de activos e influencia, la fundación "es el patronato filantrópico más importante del mundo", en palabras de Benjamin Soskis, cofundador y editor de HistPhil. Soskis destaca en referencia al divorcio que, "en la medida en que esto tenga un efecto en la propia fundación, tendrá inmensas consecuencias".

Walmart y Caterpillar

La fundación lleva a cabo todas las operaciones y el trabajo de concesión de subvenciones y es la entidad desde la que se hacen todas las inversiones. En este sentido, Walmart ocupa el quinto lugar en la lista de inversiones de la organización benéfica de los Gates y representa el 7,48% de la cartera general de Bill & Melinda Gates Foundation Trust, con 11,6 millones de acciones a un valor de mercado de casi 1.400 millones de dólares (es de destacar que las acciones de Walmart han subido un 18% en los últimos doce meses).

Por delante se sitúa la inversión de la fundación en Caterpillar Inc., empresa en la que posee 11,2 millones de acciones por un valor total de 1.660 millones de dólares. Waste Management es el segundo mayor holding de la fundación, con más de 18,6 millones de acciones valoradas en 2.120 millones de dólares, seguido de una participación en el accionariado de la Canadian National Railway Company de unos 17.100 millones de títulos por valor de cerca de 1.540 millones de dólares. Además, a través de la fundación, los Gates poseen una participación sustancial en el capital de UPS y de su principal competidor, FedEx.

Warren Buffet

Pero sin duda, la mayor apuesta en la diversificada cartera de la Fundación de Bill y Melinda Gates es Berkshire Hathaway, el conglomerado de empresas del inversor Warren Buffet. De hecho, se trata de la principal participación de la fundación (50 millones de acciones valoradas en más de 11.000 millones de dólares.)

Junto con Bill y Melinda Gates, Warren Buffett es fideicomisario de la fundación de los primeros, donde juega un papel clave en la definición y visión de la estrategia filantrópica. Es más, en 2006, Buffett prometió la mayor parte de su fortuna a la Fundación Gates y a cuatro fideicomisos caritativos creados por su familia: la Fundación Susan Thompson Buffett, la Fundación Howard G. Buffett, la Fundación Susan A. Buffett y la Fundación NoVo (dirigida por Peter A. Buffett). Su donación a la Fundación Gates consistió en 10 millones de acciones de Berkshire Hathaway.

En 2010, Buffet se unió a Bill y a su esposa, Melinda, para lanzar 'The Giving Pledge', una iniciativa que alienta a las personas más ricas del mundo a donar la mayor parte de sus fortunas a la caridad. Liderando con el ejemplo, Bill Gates ha donado hasta la fecha casi 36.000 millones en acciones de Microsoft a su propia fundación, el mayor órgano privado de filantropía del mundo.

Granjas y hamburguesas veganas

A principios de 2021, Bill y Melinda Gates batían otro record: el de propiedad agrícola del país en manos de inversores privados. Según los datos recabados por la revista estadounidense The Land Report, Bill y Melinda Gates habrían acumulado la mayor cartera de tierras agrícolas privadas en Estados Unidos, con una extensión total de unos 242,000 acres. Preguntado al respecto en un evento de Reddit, Bill resaltó que "el sector agrícola es importante. Con semillas más productivas podemos evitar la deforestación y ayudar a África a lidiar con las dificultades climáticas que ya enfrentan. No está claro qué tan baratos pueden ser los biocombustibles, pero si son baratos pueden resolver las emisiones de la aviación y los camiones".

En este sentido, un portavoz de Cascade Investment, vehículo inversor presidido y controlado por Bill Gates, confirmó en declaraciones para The Land Report que desde Cascade apoyan la agricultura sostenible. Lo cierto es que la empresa es accionista de las productoras de carne vegana y proteínas vegetales Beyond Meat e Impossible Foods, así como del fabricante de equipos agrícolas John Deere.

El pasado mes de enero, la Fundación Bill y Melinda Gates anunció que está creando una entidad sin fines de lucro llamada Gates Ag One que buscará "acelerar los esfuerzos para brindar a los pequeños agricultores de los países en desarrollo, muchos de los cuales son mujeres, acceso a herramientas asequibles e innovaciones que necesitan para mejorar de forma sostenible la productividad de los cultivos y adaptarse a los efectos del cambio climático".

Bill y Melinda Gates antes de impartir una conferencia en Sun Valley (Idaho) en 2009. Efe

El patrimonio familiar

Por el momento, se desconocen los términos de su separación, aunque sí se sabe lo que heredarán cada uno de sus tres hijos: 10 millones de dólares cada uno, ni más, ni menos. En una charla Ted en 2019, Bill Gates dejó constancia de su filosofía como padre. "Queremos lograr un equilibrio en el que tengan la libertad de hacer cualquier cosa, pero no puedan derrochar mucho dinero para que puedan salir y no hacer nada", explicó el fundador de Microsoft en ese momento, añadiendo que el resto del dinero "se destinará a causas benéficas".

Bill aparece de forma consistente en las listas de personas más ricas del mundo (actualmente ostenta el cuarto lugar en la lista de multimillonarios de Forbes) con una fortuna personal estimada en unos 90.000 millones de dólares. Pese a su desvinculación de Microsoft, Bill Gates posee el 1,37% de las acciones en circulación de la empresa que fundó. Dicha participación vale más de 26.000 millones de dólares, según FactSet.

La familia Gates tiene un patrimonio neto de más de 100.000 millones de dólares, según datos publicados por Bloomberg, y su separación podría establecer récords en cuanto al acuerdo de divorcio de mayor cuantía hasta la fecha (tan solo la casa familiar en Seattle está valorada en unos 124 millones de dólares).

Tras conocerse la noticia, David Callahan, fundador del sitio web Insider Philanthropy y autor de The Givers: Wealth, Power, and Philanthropy in a New Gilded Age se ha hecho eco de las dudas que asaltan a quienes se dedican al mundo de la filantropía, sugiriendo que Melinda Gates aún podría dedicarse a su propio trabajo altruista. "Nadie sabe cuáles son los términos de su acuerdo de divorcio. Pero si Melinda Gates se queda con solo una parte de esa riqueza y se dedica a crear su propia fundación, probablemente estaría entre una de las mayores de Estados Unidos", sugiere Callahan. De ser así, el experto en filantropía apunta que lo más probable es que "ambos trabajen juntos en la fundación, a la par que cada uno persigue su propia filantropía independiente fuera de la fundación".

Este panorama no parece inverosímil, pues desde 2015 los Gates han ido definiendo sus respectivas áreas de interés. Ese año, Bill estableció Breakthrough Energy, una iniciativa para frenar el cambio climático, mientras Melinda comenzaba su andadura como firme defensora delos derechos de las mujeres y las niñas.

Cambio climático y la Covid

Gates ha reconocido en muchas ocasiones su "obsesión" por el desarrollo de tecnología limpia para luchar contra el cambio climático. En su nuevo libro, publicado el pasado mes de febrero, expone sus hallazgos y argumentos para abordar el cambio climático a través de la reducción de emisiones de carbono. "Si quieres entender el tipo de daño que infligirá el cambio climático, mira lo que está haciendo la Covid y luego imagina extender el dolor durante un período de tiempo mucho más largo."

Como rostro público de las subvenciones Covid-19 y el trabajo de promoción de la fundación, Bill Gates ha sido criticado en los últimos tiempos por ser un firme defensor de los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes de vacunas. Si bien el ícono de la tecnología dice que proteger las fórmulas de las inyecciones garantizará incentivos para la investigación y el desarrollo, los críticos afirman que esa mentalidad obstaculiza el suministro a favor de las ganancias de las compañías farmacéuticas.

La popularidad de Melinda

La hasta ahora esposa del fundador de Microsoft ha 'rescatado' su apellido de soltera en los últimos meses, empezando a referirse a sí misma como Melinda French Gates en sitios web y redes sociales.

Melinda empezó a trabajar en Microsoft como manager de producto en 1987, centrándose en el desarrollo de la rama multimedia de la empresa con proyectos como la enciclopedia Encarta, Microsoft Bob, Expedia, Cinemania y Publisher. Poco después conoció a Bill Gates en una cena de empresa. En 1991 se dieron el 'sí, quiero' en Hawai y a los cinco años, Melinda dejó su puesto directivo al frente del negocio de Productos de Información para dedicarse a su familia y a la filantropía.

En 1994, fundó junto a su suegro la Fundación William H. Gates en 1994, que se combinó en 1999 con la Fundación Gates Learning y la Fundación Biblioteca Gates, dando lugar a la que sería bautizada como Fundación Bill y Melinda Gates. Durante siete años (1996–2003) fue miembro del consejo de administración de la Universidad de Duke (1996-2003) y todavía forma parte del consejo de administración del Washington Post.

No obstante, no sería hasta dos décadas después cuando Melinda empezó a cultivar su propia marca personal. En 2015 fundó Pivotal Ventures, una empresa de inversión enfocada en mujeres, y en 2019 publicó un libro, The Moment of Lift, centrado en el empoderamiento femenino. Recientemente se asoció con la exmujer de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, para lanzar y promover El Desafío Equality Can’t Wait, una iniciativa que ha recaudado 40 millones de dólares para fomentar la equidad de género.

Entre otros reconocimientos a su labor, Melinda ha recibido el Premio Jefferson al Mejor Servicio Público en Beneficio de los Desfavorecidos (2002), fue nombrada Persona del Año por la revista Time en 2005, junto con su marido y el cantante irlandés Bono, ocupó el tercer lugar en la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas en 2013 y 2014. Además, ha recibido la Orden de Mérito del Imperio Británico (OBE), la Padma Bhushan de la India (2015), la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos (2016), la Medalla de la Paz Otto Hahn de Alemania (2017) y la de la Legión de Honor de Francia (2017).