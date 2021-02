Gisele Bündchen y Tom Brady , el matrimonio más rentable de la Super Bowl: su millonaria fortuna

Tom Brady (43 años) ha demostrado que sigue siendo la gran estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano. La noche de este domingo -la madrugada del lunes en España- consiguió su séptimo título y se convirtió en el mejor jugador de la historia de la NFL. Mientras triunfaba en el campo, desde las gradas lo acompañaban sus seguidores y su mujer, Gisele Bündchen (40), quien se ha convertido en su principal apoyo desde que contrajeron matrimonio en 2009. Con ella, no solo ha formado una idílica pareja, sino también ha alcanzado una millonaria fortuna que los covierte en el matrimonio más rentable de la Super Bowl.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, especializado en los bienes de los rostros más conocidos, como matrimonio, Tom Brady y Gisele Bündchen cuentan con un patrimonio de 650 millones de dólares (540.248.475 millones de euros). Según la plataforma, 250 millones pertenecen al deportista y los 400 restantes a la modelo.

En 2020, el jugador firmó su contrato de dos años con los Buccaneers -con quien ha ganado la última Super Bowl- de 50 millones de dólares (41 millones y medio de euros). De esta manera, Brady ganaría un salario base de 15 millones de dólares, más un bono de 10 millones adicionales. No obstante, de alcanzar varios hitos con el equipo, tal y como está ocurriendo, su acuerdo con la plantilla podría ascender a 60 millones de dólares (casi 50 millones de euros). Esta cifra millonaria se suma a todo aquello que generó en su época con los Patriots, entre 2000 y 2019: un total de 230 millones de dólares (191 millones de euros) como deportista y 100 millones más (83 millones de euros) por patrocinios.

Durante el mismo período, los ingresos de Gisele Bündchen fueron de casi 500 millones de dólares (415 millones de euros), entre las pasarelas y la publicidad. Entre 2002 y 2017, de hecho, la brasileña se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, un hito que destacó el libro Guinnes en 2015.

Bündchen comenzó su carrera como modelo a comienzos de la década de los 90 y desde entonces su éxito ha sido imparable. Su primera gran oportunidad le llegó en 1996, cuando desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York. A esto, le sucedieron un sinfín de campañas para reconocidas firmas de lujo como Dolce & Gabbana, Valentino, Ralph Lauren o Versace. Además, una gran cantidad de posados en las portadas de las revistas más reconocidas. En el 2000, incluso, fue catalogada como "la chica más hermosa del mundo" según Rolling Stone. Ese mismo año se retiró oficialmente de los desfiles de la Semana de la Moda y firmó un contrato de 25 millones de dólares (20,79 millones de euros) con Victoria's Secret.

Más allá de las pasarelas y la publicidad, Gisele Bündchen también ha incursionado en otras áreas. Ha lanzado varias colecciones de sandalias de la mano de la firma brasileña Ipanema y ha escrito un libro de sus memorias, Lessons: My path to a meaningful life, que se convirtió en betseller del New York Times. Además, ha tenido un par de participaciones en la gran pantalla. En 2004 interpretó a Vanessa en Taxi y dos años más tarde a Serena en El diablo viste de Prada.

Negocio inmobiliario

Además de sus grandes éxitos individuales, Gisele Bündchen y Tom Brady han invertido en el sector inmobiliario. En 2009, el mismo año que se dieron el 'sí quiero', compraron un terreno en la ciudad de Los Ángeles por nueve millones de dólares y en el que gastaron 20 millones más para construir una casa que terminaron vendiendo en 50 millones de dólares.

Lo mismo ocurrió a finales del año pasado, cuando la pareja ingresó a su cuenta 40 millones de dólares (33 millones de euros) tras la venta de un piso en Nueva York que les había costado 25,5 millones.

Su historia de amor

Gisele Bündchen y Tom Brady comenzaron su idílica historia en 2006, cuando un amigo en común los presentó en una cita a ciegas. Entonces, el deportista tenía una relación con la actriz Bridget Moynahan (49), quien poco después dio a conocer que esperaba un hijo con el deportista cuando este ya iniciaba un romance con la supermodelo.

"Teníamos dos meses de relación cuando Tom me dijo que su ex estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes y yo sentí que mi mundo se volteaba de cabeza" comentó la brasileña en su libro, Lessons: My path to a meaningful life, asegurando que fue una de las etapas más difíciles de su historia. Sin embargo, lograron salir adelante y en febrero de 2009 se dieron el 'sí, quiero' en Santa Mónica, California. Ese mismo año nació su primer hijo en común, Benjamin Rein (11), y en 2012, Vivian Lake (8). Hoy, 15 años después de empezar su idilio, su amor sigue intacto. Así lo demuestran las románticas imágenes captadas tras la Super Bowl.

