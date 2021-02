La agenda de Letizia toma color: cuatro actos en dos días, pero casi sin salir de Zarzuela

La agenda de la Reina ya va cogiendo color. Letizia (48 años) arrancaba 2021 con un perfil bajo. Excepto por la Pascua Militar, sus actos públicos se vieron reducidos considerablemente debido a las vacaciones de Navidad y al temporal de nieve y frío que dejó un manto blanco sobre Madrid a principios de enero. Filomena vació la agenda de la esposa de Felipe VI (53) mientras la del monarca se mantenía a pleno rendimiento. Nunca se terminó de recuperar hasta esta semana.

Letizia tiene previsto acudir a cuatro actos en dos días, aunque en realidad solo saldrá de los confines de palacio para uno de ellos, según la información que proporciona Casa Real. Como viene siendo habitual su semana comenzará este martes (los lunes, salvo raras excepciones, no tiene agendada ninguna cita pública) y por partida doble porque asistirá a dos eventos: a uno en solitario y a otro con el Rey.

Primero participará en el Día de Internet Segura, que se celebra en todo el mundo, bajo el lema en esta edición Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más seguros. Un evento promovido por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes. Letizia asistirá de manera virtual desde su despacho en Zarzuela.

Ya con Felipe VI se desplazará al Palacio de Cibeles de Madrid. Juntos presidirán el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020. Las condiciones impuestas por la crisis sanitaria obligaron a la APM a posponer el fallo de la edición de 2019, por lo que se ha tenido que conceder conjuntamente con la edición de 2020. Este es el primer acto de los Reyes después de la recepción de honor al cuerpo diplomático a finales del pasado mes.

El jueves 11 de febrero será la segunda jornada pública para la reina Letizia. Recibirá en el Palacio de la Zarzuela a representantes de la Confederación de Salud Mental España, entidad con la que se mantiene en contacto desde hace varios años, para conocer los trabajos de esta entidad estatal y dar visibilidad a su propósito de promover el cuidado de la salud mental de todos los ciudadanos.

Ese mismo día, sin salir del salón de audiencias del palacio, la Reina recibirá a la Asociación Europea contra las Leucodistrofías, que tiene como objetivo informar y socorrer a las familias afectadas por esta enfermedad. Con este acto terminará su agenda semanal.

El enero negro de Letizia

Enero de 2021 ha sido uno de los meses más discretos de la reina Letizia. A su prácticamente inexistente agenda (solo tuvo cinco actos en 31 días) hay que sumarle que sus estilismos pasaron inadvertidos. No solo por la nueva norma de la mujer de Felipe VI de no estrenar en tiempo de pandemia, si no porque los looks que escogió fueron apagados y tristes como la época que está tocando vivir.

De los cincos eventos que tuvo en enero en tres ocasiones eligió el color negro, en otro el gris y en el último el azul klein con un maravilloso vestido tipo abrigo con gran abertura en la pierna.

Febrero parece que continúa por la misma senda y Letizia seguirá con esta gama de colores al menos hasta que comience la primavera.

