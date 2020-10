Jamie Foxx, desolado tras la muerte de su hermana a los 36 años: "Mi corazón está hecho añicos"

Jamie Foxx (52 años) atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Este martes, el actor ha compartido con sus seguidores de Instagram la noticia de la triste pérdida de su hermana Deondra Dixon, que ha fallecido a los 36 años de edad. Con una tierna imagen en blanco y negro en la que ambos aparecen juntos, el que fuera pareja de Katie Holmes (41) ha querido rendir homenaje a su familiar. Segundos después de compartir la publicación, ha recibido cientos de condolencias por parte de sus fans.

"Mi corazón está hecho añicos en un millón de pedazos. Mi hermosa y adorada hermana Deondra se ha marchado. Digo que ha trascendido porque siempre estará viva. Cualquiera que haya conocido a mi hermana sabe que ella es una luz brillante", ha escrito el actor.

Jamie Foxx ha hecho pública la triste noticia de la muerte de su hermana. Gtres

A lo largo de su carrera, el protagonista de Collateral ha ensalzado públicamente a la joven, que tenía Síndrome de Down, en multitud de ocasiones. Un amor del todo incondicional, ya que el actor consideraba a Deondra toda una heroína y un ejemplo a seguir.

"Son incontables las fiestas en casa, en las que ella se adueñaba del show cuando entraba en la pista de baile. E incluso le dio el empujón a su novio para subir al estrellato", ha añadido en tono de broma Foxx en su publicación en las redes, una muestra más de lo orgulloso que se sintió siempre de su hermana.

Acto seguido, el actor de Hollywood reconocía todo lo que ha aprendido de Deondra. Lecciones de vida que jamás borrará de su mente. "Sé que ahora está en el cielo bailando con sus alas. Aunque mi dolor es increíble sonrío cuando pienso en todos los grandes recuerdos que me ha dejado. Mi familia, sus amigos. Desde su baile en el vídeo musical Blame it hasta su gran baile en los Grammys, te convertiste en embajadora de Global Down Syndrome... bajabas las escaleras con una sonrisa tan grande como el Río Grande y nos dabas unas tranquilizadoras serenatas con tu talento", ha recalcado Jamie Foxx.

Pese a que la noticia de la muerte se ha hecho pública este martes, la joven falleció el pasado 19 de octubre. Decisión, la de no revelar este triste hecho de manera pública hasta ahora, que ha tomado la familia hasta que han considerado estar preparados para ello. "Has dejado un gran hueco en mi corazón, pero voy a llenarlo con todos los recuerdos que me diste. Te amo con cada gramo de mí. Nuestra familia está destrozada, pero vamos a recomponer las piezas de nuevo con nuestro amor. Por favor, tened a mi familia en vuestras oraciones", ha terminado diciendo el actor, que ha recibido cientos de respuestas en unos pocos minutos.

Deondra Dixon se convirtió en todo un referente para las personas Síndrome de Down. Su labor pública, en muchas ocasiones de la mano de su hermano, la llevó a amadrinar varias asociaciones e incluso a participar en varias Olimpiadas Especiales. Una faceta pública que la convirtieron en una mujer muy querida y valorada por la sociedad estadounidense.

