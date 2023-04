Leonor, entre exámenes finales y fogones: el curso de cocina del internado que entusiasmará a Letizia

Faltan tres semanas para que termine su aventura académica en Gales y están siendo muy intensas. Además de preparar los exámenes finales con los que se graduará en bachillerato, la princesa Leonor (17 años) sigue inmersa en las actividades extraacadémicas que el UWC Atlantic College prepara para todos los alumnos. La última ha estado muy relacionada con la alimentación y la sostenibilidad, por lo que sería muy del gusto de su madre, Letizia (50).

Tiene un nombre divertido, que hace un juego de palabras en inglés, cambiando la frase Livin' on the edge (Viviendo al borde del precipicio, como la canción de Aerosmith) por Living on the veg, haciendo referencia a la comida vegetariana. De eso va precisamente el proyecto, según explican desde el centro: "Trata sobre el amor por la cocina y el deseo de vivir una vida más sostenible. Los estudiantes exploraron formas de ser más sostenibles a través de la comida creando y comiendo deliciosa comida vegetariana".

Aunque la Reina no sigue a rajatabla esta corriente alimentaria, ya que sí come carne, da mucha importancia a las verduras, hortalizas y legumbres en la dieta diaria, que ocupan un papel predominante en su menú. Además, en la Zarzuela se consumen productos ecológicos y disponen de su propio huerto; una de las propuestas de la esposa de Felipe VI (55) al incorporarse a la Familia Real.

La princesa de Asturias y el resto de sus compañeros del internado tuvieron la oportunidad de aprender recetas, ponerlas en práctica y, por supuesto, degustarlas en el comedor. Desde la clásica pasta al pesto hasta la pizza casera y el Kaiserschmarrn (uno de los postres más conocidos de la cocina austriaca). Lo que llama la atención de las imágenes subidas por los responsables a las redes del colegio es que en esta ocasión acompañan las delicias veganas con lo que parece serían refrescos de cola y no con agua o zumos de frutas naturales como cabría esperar.

Pero no sólo se trataba de gastronomía, también de sostenibilidad. "Comentamos los gases de efecto invernadero emitidos a través de la agricultura y la producción de carne y profundizamos en los beneficios de reducir nuestro consumo de carne. Hacer esto puede reducir significativamente nuestra huella de carbono y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático", dicen desde el UWC Atlantic College.

Esta filosofía no es ajena en absoluto para Leonor, pues Letizia ha educado a su primogénita y también a la infanta Sofía (15) en estas ideas y siempre ha cuidado especialmente lo que se come en palacio y la procedencia de los alimentos. "Hay un detalle básico que es la intendencia de la casa: los productos que se consumen en la Zarzuela son de kilómetro cero y ecológicos, ha desaparecido el azúcar, todo es muy sano... Ella ha introducido ese tipo de nutrición saludable y eco, también lo hizo en el colegio de sus hijas", contaba a EL ESPAÑOL la escritora Carmen Duerto, autora de Letizia. Una mujer real.

Quizá a su vuelta a España, el próximo 20 de mayo, la princesa de Asturias pueda preparar algunas de las recetas que ha aprendido en ese curso para la Reina. Pero, de momento, lo que está haciendo es estudiar todo lo que puede para sacar todas las asignaturas con la máxima nota posible. Sus estudios son la prioridad, y no se espera que siga el ejemplo de otras herederas europeas en la coronación del rey Carlos III (74). Las princesas Amalia de Holanda (19) y Elisabeth de Bélgica (20) ya han confirmado que acompañarán a sus padres, en un día histórico para la monarquía británica.

Leonor no irá a la coronación

Leonor no acompañará a sus padres a la coronación de Carlos III. Gtres

La norma la organización de la coronación es que asistan a la ceremonia en la abadía de Westminster dos personas por cada Familia Real, aunque hay otro acto importante el día anterior. La princesa belga acompañará a su padre a la recepción con Carlos III en el palacio de Buckingham la noche del 5 de mayo, mientras la reina Matilde (50) se queda en sus aposentos. El 6 de mayo, en cambio, será Elisabeth quien no pueda estar presente. En cuanto a la heredera holandesa, cumplirá con la misma hoja de ruta.

Hubiera sido una ocasión perfecta para la presentación oficial en el extranjero de Leonor, que no se producirá, pues Felipe VI y Letizia viajan solos a Londres. La princesa de Asturias tampoco estuvo presente en un evento que reunió a muchas aspirantes al trono de las monarquías europeas en junio de 2022: la celebración del 18 cumpleaños de Ingrid de Noruega, al que estaba invitada. Pese a haber acabado el curso, se declinó el ofrecimiento. En aquella ocasión, el Rey, que es padrino de la joven, asistió a la celebración solo y su primogénita faltó en el posado de las princesas, vestidas de largo y con sus tiaras. ¿Cuándo llegará el momento en que Leonor use su primera tiara? ¿Cuál será la elección?

