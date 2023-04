Thalía: "Los comentarios de mis 'haters' vienen siempre desde el dolor. No les hago caso"

Hay canciones que marcan una época y títulos de históricos hits, que son verbos en gerundio, que se asocian automáticamente a una persona. Si decimos Amor a la mexicana o Arrasando, no podemos por menos que pensar en Thalía (51 años). Igual que a sus fans les sucede con ella, ella también tiene sus temas favoritos y sus artistas predilectos. Así lo ha querido plasmar en Thalia's Mixtape: El Soundtrack de mi Vida, su último gran trabajo, su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

MTV estrenará en exclusiva el viernes 5, 12 y 19 de mayo, a partir de las 20 horas, esta docuserie musical protagonizada por la citada superestrella del país azteca. A través de una combinación de entrevistas, encuentros y versiones modernas de clásicos de algunas de los artistas del panorama actual, Thalía hará un recorrido por la historia de la música latina que inspiró a generaciones. Explorará, además, el futuro del género de una forma íntima nunca vista.

Con motivo de este estreno, que coincide con el lanzamiento de su brand new album, Thalia's Mixtape, el próximo 28 de abril, EL ESPAÑOL ha entrevistado a la cantante y con ella ha conversado sobre música, redes sociales y su deseo de hacer conciertos en nuestro país.

La cantante Thalía en una imagen promocional de su último trabajo.

Quiero que me cuente de este proyecto como si no supiéramos nada. ¿Qué es Thalia's Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida?

Mira, este es el mixtape de mi vida, las canciones que influenciaron mi camino, que le dieron voz a mi identidad en esta profesión. Vengo de la mano de Paramount+, MTV y son tres episodios en los que vamos a hablar de la evolución de la música desde el vinilo a la inteligencia artificial, pero con mis ídolos de la adolescencia. Vamos a ver a grandes precursores, a la realeza del rock en español de esta época tan intensa y maravillosa.

¿Le costó mucho decidir qué canciones elegir?

La idea surgió mientras yo iba manejando en carretera, en 2019, y, de repente, escuché esas canciones que uno no quiere tocar, esas que tienes guardadas en el corazón porque sabes que te van a tocar una fibra... Me puse a escucharlas y ahí salió la idea exacta de lo que yo quería hacer con este proyecto. Quería que fuera un proyecto visual, una aventura auditiva, didáctica, y las canciones me fueron cayendo. Fue un playlist orgánico de canciones que yo tenía en casette: Devuélveme a mi chica, Florecita rockera, Persiana americana, Me cuesta tanto olvidarte, Para no verte más... Canciones que todos los de esa generación amamos.

¿Hay alguna canción que le hubiera gustado incluir y al final no pudo ser?

¡Bueno, podríamos hacer un volumen II, volumen III, volumen IV! ¡Claro, hay miles!

¿Llegarán?

¡Llegarán, llegarán! Pero, de verdad, es el proyecto de una fanática que agradece a estos héroes. Poder ver a un David Summers a los ojos fue como si se hubiera salido del póster de mi habitación. Verlo y preguntarle directamente cómo fue el proceso, cómo fue hacer esa música, y que de pronto me dijera: "Vamos a cantarla". O Charly, de Soda Stereo, ¡fue increíble!

Thalía acaba de publicar su nuevo álbum 'Thalia's Mixtape'.

Muchos estábamos esperando que, de repente, hiciera usted una versión o incluso un dueto de estos mixtapes con Paulina Rubio. Ella le ha lanzado un guante y ha dicho que haría hasta una gira conjunta. ¿Está esa posibilidad radicalmente cerrada o puede que nuestro sueño se haga realidad?

Te cuento que este proyecto a mí me tiene tan emocionada... Es realmente algo que me mueve, el poder cantar con grandes artistas de toda una generación, poder compartir sus joyas de la corona. En este caso, poder tener la oportunidad de ver, por ejemplo, a David Summers romper el carro y destrozar el Ford Fiesta blanco y prenderle fuego al jersey amarillo. Retomando, este proyecto une generaciones: a estos grandes titanes de la música y también traigo a los episodios y al disco a jovencitos que salieron de la era digital.

Ahora que ya hemos hablado del proyecto, me gustaría que hablásemos de su carrera -extensa, dilatada, acreditada-. En varios episodios de su trayectoria ha sido criticada por ser una mujer fuerte que habla claro. ¿Se ha encontrado obstáculos machistas a lo largo de su vida laboral?

Sí, claro. O sea, la generación de hoy tiene la fortuna de que por las mismas redes, por las mismas plataformas digitales, uno puede amplificar los mensajes incómodos, las conversaciones tabú. Ya puedes encontrar un grupo o un nicho que te aporte a ti abrir tu voz, exponer tus mensajes, cosa que tal vez a mí, en mi época, no me tocó. Yo lo veo como algo maravilloso, siendo madre de una adolescente, el hecho de que ella pueda tener la oportunidad de encontrar -o mi hijo también- dónde amplificar sus preguntas, sus cuestionamientos de vida o esa problemática que, tal vez, en mi generación no existía.

Thalía, si hay alguien que es verdaderamente libre en redes sociales esa es usted. Tiene 20 millones de seguidores sólo en Instagram. ¿No le da miedo publicar algo teniendo pendiente a 40 millones de ojos?

Bueno, a ver, si yo me pusiera a pensar y me angustiara pensando qué iban a decir de mí, no viviría mi vida y no sería yo. Los proyectos son los que nos mantienen con energías y ser auténticos y ser uno. Agradezco tener esos millones de ojos conectados a mis redes sociales y que se conectan a ver la vida como yo la veo. Todos los días me pongo unos lentes con los colores del arcoíris y veo la vida así como con glitter y con magia. Para mí es compartir la vida así, en agradecimiento a Dios. Eso es lo que quiero dar en mis redes sociales.

¿Qué le diría a toda esa gente que le lanza hate en redes sociales?

No hago caso, porque entiendo que cada persona ve la vida dependiendo de su lugar y su portal de trauma y de dolor. Un comentario de ellos viene siempre desde el dolor, entonces lo entiendo y no lo tomo personal.

Ha hecho usted telenovelas, series, películas, música... ¿Qué le queda por hacer y, sobre todo, cuál sería su sueño?

¡Todo, mi amor! Siempre hay cosas que inventar, cosas que hacer, cosas que crear. ¡Hay que hacerlo todo!

¿Hará conciertos? ¿La veremos en España?

¡Ay, sería padrísimo! ¡Sería increíble! ¡Con el mixtape de mi vida pa' to' los lados! Ojalá nos veamos cara a cara en España. Me muero por visitar España. Tengo los mejores recuerdos, viví cosas espectaculares allí. Pronto las recordaremos en persona.

