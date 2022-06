Thalía, destrozada tras la muerte de su abuela a los 104 años: "Luchaste por estar de pie hasta el final"

La cantante Thalía (50 años) y su familia están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. Este pasado viernes 24 de junio de 2022 ha fallecido, a los 104 años de edad, la abuela de la cantante, Eva Mange Márquez.

El pilar y el sostén de la familia. Una dura pérdida que tanto Thalía como su hermana, Laura Zapata, han hecho pública a través de sus redes sociales con emotivos mensajes de despedida. Mange Márquez fue una mujer fuerte y vital, pero en los últimos años había sufrido un empeoramiento paulatino en su salud.

"Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un titán inamovible. Un gladiador, un pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando", ha posteado Thalía junto a un vídeo donde se aglutinan diferentes momentos en la vida de su abuela.

Eva Mange Márquez ha dicho adiós a su familia con 104 años. Una edad más que avanzada que, además, le ha provocado mucho sufrimiento, pues tuvo que sobrevivir a su hija Yolanda Miranda, madre de Thalía. Cabe recordar en este punto que la progenitora de la cantante fallecía de manera repentina en 2011, a causa de un derrame cerebral.

Aquel inesperado deceso tuvo lugar días antes de que Thalía diera a luz a su hijo menor, Matthew Alejandro, fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola. "Hoy ha muerto la mitad de mi alma", aseguró entonces Thalía, desconsolada.

Ahora, la intérprete ha sacado fuerzas para decir adiós a su abuela. Añade en el post que ha publicado en Instagram lo que sigue: "Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tu hija estará esperándote también. (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estás libre, alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar. Ese cuerpo quedó atrás, ahora solo eres. Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos, Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida, mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita nuestro. Te amo, abuelita. Te amo mucho, mucho, mucho".

Por su parte, la hermana de la cantante, Laura Zapata -quien vivía con su abuela en México-, ha sido quien ha dado primero a conocer la noticia: "Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión en este difícil momento: Hasta siempre amada abuela, gracias por todo, gracias por tanto".

Pese a que Thalía no vive en México desde hace más de 10 años, su relación con la familia siempre ha sido estrecha y no se quiso perder el último cumpleaños de su abuela. Así lo desveló su hermana, actriz de profesión, hace un tiempo en una entrevista: "Thalía llamó por teléfono, le cantó Las Mañanitas y le dijo 'abuelita, te quiero, qué bonita estás, tu cara es linda'. Ella la escuchó, le da mucho gusto escuchar a Thalía".

