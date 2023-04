El vestido 'low cost' de Dulceida que potencia el bronceado y te convierte en la más sexy del verano

Ahora que se ha reconciliado con Alba Paul (35 años) todo es color en su vida, y en su armario. Dulceida (33) disfruta de su nueva etapa junto a su pareja en Ibiza, en un hotel increíble, que cuesta alrededor de 1.000 euros la noche. Resulta el escenario perfecto para crear su contenido en redes sociales y para posar con las últimas incorporaciones de su armario.

Allí, la influencer por excelencia ha dado rienda suelta a las tonalidades ácidas, que se van a llevar mucho esta temporada y que suponen un chute de energía. Ya se sabe, los colores influyen en el estado de ánimo según la colorterapia, así que apostar por prendas vibrantes hará que quien lo lleve vibre con ellas.

El naranja ha sido el elegido por ella, con un diseño que reúne todos los requisitos para convertirse en el rey de looks estivales, ya sea en la ciudad o en la playa. Además del color, el patrón, la comodidad, el precio y el toque sexy que aporta hacen del vestido de Dulceida un must have.

[Fichamos el collar que ha lucido Dulceida en su última publicación]

La 'influencer' posa en su hotel de Ibiza.

Largo hasta los tobillos, de escote halter y confeccionado en tejido de punto ligero, es ideal por delante y seductor por detrás. Lleva toda la espalda al aire y una tira fina con lazada para mayorsujección. "Me encanta como voy y sé que os va a gustar. Este maravilloso vestido es de Pull&Bear", dice en un vídeo que Alba graba para ella. Sólo le falta especificar el precio: 29,99 euros.

Este vestido, además de favorecer, ayudará a quien lo luzca a realzar su bronceado, pues los colores vitaminas son perfectos para esta tarea. Un tono de moreno medio se convertirá en mucho más intenso gracias a la tonalidad de esta pieza. Dulceida completa su estilismo con unas sandalias de su colección para la firma Krack y un bolso de Dior, el modelo saddle de la casa francesa, que cuesta 3.600 euros y que es uno de sus preferidos.

Dulceida, una vez más, combina piezas de lujosas firmas con otras mucho más asequibles consiguiendo un resultado perfecto. Éste va a ser un verano muy especial debido a su nueva situación sentimental y vuelve a compartir fotos en pareja, lo que permite también ver los outfits de Alba desde su perfil. Ambas son muy distintas en cuanto a moda se refiere y se nota en sus posados. Mientras Dulceida apuesta por prendas sexys y de colores intensos, durante su escapada ibicenca, su pareja se ha decantado más por las camisetas oversize y el color blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Sigue los temas que te interesan