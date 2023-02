El príncipe Guillermo fue vecino de su amante, Rose Hanbury: así es el histórico palacio en el que vive ella

Rose Hanbury (38 años) y el príncipe Guillermo (40) se conocen desde hace muchos años. Ella nunca ha sido una extraña en Buckingham ni una amiga cualquiera del futuro Rey. La exmodelo es la esposa de David Rocksavage (62), el séptimo marqués de Cholmondeley. Además, nieta de Lady Elizabeth Longman, compañera de juego de la reina Isabel II y dama de honor en su boda con el duque de Edimburgo. También fue vecina del heredero cuando los otrora duques de Cambridge residían en el condado de Norflok.

A sólo siete kilómetros de Anmer Hall, propiedad que le entregó Isabel II a su nieto, se sitúa Houghton Hall, un edificio con arquitectura palladiana construido para el primer ministro de Reino Unido, Sir Robert Walpole, en la década de 1720. Hoy es el hogar de uno de sus descendientes y esposo de Rose Hanbury, el séptimo marqués de Cholmondeley.

El palacio está ubicado en un extenso terreno con jardín amurallado donde permanentemente se exhibe una impresionante colección de esculturas contemporáneas. Y es que, además de ser la residencia de Rose Hanbury, el séptimo marqués de Cholmondeley y sus hijos, el palacio Houghton Hall funciona como un atractivo turístico.

[Así es David Cholmondeley, el marido de la amante de Guillermo que sostuvo 30 años la Corona británica]

Diferentes estancias de Houghton Hall. Houghton Hall

Lord Cholmondeley se crio en el castillo de Cholmondeley, Cheshire, pero durante su infancia pasó las vacaciones en Houghton Hall, donde entonces vivían sus abuelos. En 1990, tras la muerte de su abuela, asumió la responsabilidad de administrar ambas fincas.

El marqués se mudó a Houghton Hall cuando ya estaba casado con Rose Hanbury y tras haberse convertido en padres de sus mellizos, Alexander y Oliver. Ya instalados en el palacio donde hoy continúan viviendo, nació la menor de la familia, Iris.

Houghton Hall es considerada una de las casas señoriales más bellas de Norfolk y una de las mejores arquitecturas palladianas de Inglaterra. Según se explica en su página web, "se construyó con el objetivo de reflejar la riqueza, el gusto y el poder de su propietario". Es obra de dos arquitectos británicos que definieron la época, Colen Campbell y James Gibbs.

En la primera planta, también llamado piano nobile, se encuentran los salones de Estado. Destacan por sus techos pintados y muebles tallados en color dorado. Algunos, además, han sido decorados por las pinturas más valiosas de Walpole. Ninguna estancia carece de lujos. El dormitorio de Estado está tapizado con terciopelo verde, en su momento considerado el material más caro, con bordados y flecos de plata dorada. Al otro lado del palacio se encuentra el comedor o salón de mármol, donde llaman la atención las puertas y sus múltiples arcos.

Jardines de Houghton Hall. Houghton Hall

Pero lo más atractivo de Houghton Hall no son sus espacios interiores, sino su exterior y la impresionante naturaleza que lo rodea. Los jardines, de hecho, se pueden visitar entre los meses de abril y octubre. El palacio también alberga una serie de exposiciones artísticas y ofrece la posibilidad de hacer recorridos guiados. En los espacios abiertos hay una impresionante colección de escultura contemporánea de artistas de renombre mundial.

De Houghton Hall también destacan las antiguas caballerizas, previstas para albergar alrededor de 80 caballos de diferentes calidades. Hoy, sin embargo, es un museo, una tienda de regalos y un café.

Todos los detalles del palacio pueden apreciarse en su página web y en las redes sociales 'secretas' de Rose Hanbury, quien se ha convertido en la mejor embajadora de esta joya de la construcción británica. La presunta amante del príncipe Guillermo maneja la cuenta de Instagram de Houghton Hall, donde muestra con frecuencia las actividades y novedades de esta residencia que ha vuelto a la actualidad después de que se desvelara que el heredero y la exmodelo tuvieron una cita romántica el Día de San Valentín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Houghton Hall and Gardens (@houghton_hall)

Hasta este pasado fin de semana, cuando la prensa local se hizo eco de esta información, la exmodelo se había mantenido en un segundo plano. Kate Middleton (41), que era su amiga, rompió relaciones con ella e hizo lo posible por apartarla de la Corona cuando en 2019 se dio a conocer el supuesto affaire entre Rose y Guillermo.

Casualidades o no, la distancia entre los príncipes de Gales y los Cholmondeley, también se ha marcado en términos territoriales. Guillermo y Kate ahora viven en Adelaide Cottage, a más de 200 kilómetros de Houghton Hall. Se mudaron allí en verano de 2022 y según los expertos en la Casa Real británica, no tienen intención de mudarse. La corresponsal Camilla Tominey aseguró en el programa This Morning que el matrimonio está feliz en su residencia actual y no quiere trasladarse al Castillo de Windsor, como se ha especulado en varias ocasiones tras la muerte de la reina Isabel II.

Sigue los temas que te interesan