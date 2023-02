El rey Juan Carlos confiesa en París que "seguramente" viajará pronto a España

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

El rey emérito Juan Carlos (85 años) declaró este jueves, día 9 de febrero, que "seguramente" irá pronto a España. Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación en un breve comentario al salir de la ceremonia de la Academia Francesa que convirtió en uno de sus miembros al escritor peruano Mario Vargas Llosa (86).

Juan Carlos I asistió a la ceremonia junto con la infanta Cristina (57), y ambos estuvieron sentados en primera fila del salón de la cúpula del Instituto de Francia, por invitación personal del nobel hispano-peruano.

"Yo creo que tendría que haber un poco más de comprensión y de agradecimiento con un rey del que depende en gran parte la libertad de la que gozamos hoy en España", señaló Vargas Llosa a la salida de la ceremonia en declaraciones a los periodistas.

[El emérito Juan Carlos, acompañado de la infanta Cristina, arropa a Vargas Llosa en su gran día]

El rey emérito Juan Carlos I, junto a la infanta Cristina, a su llegada a la ceremonia de ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Además, el escritor se mostró "muy agradecido" por la presencia de ambos: "Creo que le han dado un cierto realce a la ceremonia". "El rey emérito Juan Carlos ha hecho un gesto muy simpático viniendo", recalcó Vargas Llosa, en alusión al largo viaje que ha tenido que realizar el padre del rey Felipe VI (55), que vive en Abu Dabi desde el verano de 2020.

A su llegada, Juan Carlos I respondió con un "muy bien. Encantado de veros", escueto pero con gesto sonriente, a los periodistas que, a distancia, le preguntaron cómo estaba mientras entraba en el anfiteatro. Al ingresar a la sala, el Emérito y su hija mediana recibieron una ovación de los asistentes, antes de sentarse en la primera fila del anfiteatro sin que nadie más estuviera a su lado.

Y al salir, el saludo de Vargas Llosa, enfundado en su uniforme de nuevo académico y su invitado causó una auténtica revolución entre fotógrafos y cámaras de televisión que no querían perderse la imagen. "Esto es una locura", se lamentaba una funcionaria de la Academia, más acostumbrada a la rigidez del protocolo de la institución, fundada hace casi cuatro siglos.

Mario Vargas Llosa, la infanta Cristina y el rey Juan Carlos en París este jueves día 9 de febrero. Gtres

El rey emérito, que reside en los Emiratos Árabes Unidos, se desplazó a París en viaje privado después de que el propio Vargas Llosa le extendiera una invitación para acudir a la solemne ceremonia. No se conocen otros posibles detalles de la agenda de Juan Carlos I en la capital francesa. Mario Vargas Llosa ocupará el sillón número 18 de la Academia Francesa, una institución creada en 1635 por el cardenal Richelieu para velar por la lengua francesa.

[Mario Vargas Llosa se convierte en un "inmortal" ante una Patricia Llosa impasible]

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue noticia el pasado mes de diciembre por el quiebre de su relación sentimental con Isabel Preysler (71) tras ocho años juntos. Este pasado miércoles, la reina de corazones estallaba contra su expareja en la revista ¡HOLA! en la que afirmaba que "todo tiene un límite".

A pesar de que sostiene que no está "ni resentida, ni enfadada, ni dolida" por todo lo que el entorno del que fue su pareja ha filtrado interesadamente desde su ruptura, y aclarando que tampoco es una "mentirosa" como han deslizado, sí deja claro que "lo que sí tiene es un límite" y ese límite no es otro que lo más importante para ella: sus hijos. "No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos", ha advertido.

Archivado en Casa Real, Familia Real, Juan Carlos I, Mario Vargas Llosa

Raúl Rodríguez Jefe de sección - Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla - Periodista especializado en corazón, crónica social, casas reales, televisión, cultura y estilo

Sigue los temas que te interesan