Los cinco retos íntimos a los que se enfrenta el rey Felipe VI en su 55 cumpleaños

El 30 de enero es una fecha marcada en rojo en el calendario de la Familia Real. Un día como éste, pero en 1968, nació Felipe VI, Rey de España. Este lunes el monarca celebra su 55 cumpleaños con un escenario positivo a la vez que retador en lo que a su vida privada se refiere.

Sobre sus planes personales para celebrar un año más de vida no se tiene conocimiento. Los asuntos relativos a la privacidad de los Reyes no son competencia de Casa Real y su gabinete de comunicación no informa jamás sobre ello. Lo que sí queda a la vista es que para el monarca serán unos meses de muchas alegrías, pero también de grandes desafíos. A su rol de soberano se une el de padre, el de esposo, el de hijo y el de hermano. Especialmente en la mitad de su 50 década deberá actuar cómo tal para apoyar a su familia.

Son meses difíciles para sus padres y decisivos para sus dos hijas, la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (15), que deberá afrontar de la mano de su mujer, Letizia (50). La Emérita acaba de perder a su hermano, Constantino II, mientras que Juan Carlos I (85), con quien parece tener una relación cordial, permanece en el exilio.

[La imagen que la Casa Real no mostró: el cariñoso beso de Felipe VI al rey Juan Carlos en Grecia]

1. La tristeza de la reina Sofía

Felipe VI junto a la reina Sofía y la princesa Leonor. Gtres

La madre de Felipe VI siempre se ha caracterizado por su fortaleza. Sin embargo, las últimas semanas han sido duras por la pérdida de su hermano, Constantino II de Grecia, el tío favorito del Rey fallecido el pasado 10 de enero. Aunque ya está de vuelta en España y ha retomado sus compromisos institucionales, la reina Sofía (84) sigue llevando el luto.

El pasado jueves 26 de enero, cuando visitó las instalaciones de la Asociación del Banco de Alimentos en Tenerife, la reina Emérita se mostró con una ligera sonrisa, pero con el rostro algo afligido y la mirada triste.

2. La relación con su padre

Felipe VI junto a su padre en el funeral de Constantino de Grecia. Star TV

En el último adiós a Constantino II, celebrado el pasado 16 de enero, quedó reflejada la relación cordial que mantiene el rey Felipe con Juan Carlos I. En un vídeo mostrado por la cadena griega Star TV se pudo ver cómo en un momento determinado, el Rey se acercó a su padre para darle dos besos.

Aunque el vídeo sólo duró segundos, fue suficiente y significativo para mostrar en qué punto se encuentra la relación entre padre e hijo. Desde verano de 2020, cuando el Emérito abandonó en España a causa de sus presuntos negocios opacos, Casa Real había intentado evitar una imagen así.

Tras este momento se espera que pueda volver a producirse una situación similar. Sin embargo, los asuntos de Juan Carlos son desconocidos y Felipe VI, a pesar de tener una relación cordial con el Emérito, siempre ha puesto la Corona por encima de su vínculo paterno-filial. Cualquier decisión del exrey de España, por ello, será un reto para el actual monarca.

3. El divorcio de la infanta Cristina

Felipe, Letizia, Iñaki, Cristina y Elena en Palma. Imagen de archivo. Gtres

Ha pasado un año desde que salieron las imágenes de Iñaki Urdangarin (55) con Ainhoa Armentia en una playa de Bidart. Pero legalmente, el exduque de Palma y la infanta Cristina (57) siguen siendo marido y mujer. En su 55 cumpleaños, el rey Felipe VI afronta un nuevo divorcio en el núcleo duro de su familia.

La relación del monarca y su hermana, al menos pública, ha sido distante. Como cabeza de la institución, Felipe VI despojó a la infanta Cristina del título de duquesa de Palma de Mallorca cuando el juez Castro (75) la sentó en el banquillo de los acusados por los negocios en común con su marido. Además, le retiró la palabra, al menos en público, para proteger a la Corona

4. Los 18 años de Leonor

Leonor y Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

2023 es crucial para la futura Reina de España. El mismo año que Felipe VI celebra su 55 cumpleaños, su primogénita pondrá fin a su etapa escolar y, meses más tarde, alcanzará la mayoría de edad.

Al cumplir 18 años, la princesa Leonor se convertirá, oficialmente, en la heredera de la Corona española. El mismo día de su cumpleaños o en una fecha cercana -dependerá del calendario electoral-, la primogénita de Felipe VI y Letizia jurará la Constitución Española, como hizo su padre, ante el Congreso de los Diputados.

Con la mayoría de edad, Leonor podría ser proclamada Reina de España si a su padre le ocurriera algo. Si se diera el caso antes del 31 de octubre de 2023, Letizia sería regente esperando que su primogénita llegara a los 18.

5. El futuro de la infanta Sofía

Felipe VI y la infanta Sofía durante un acto en Barcelona. Gtres

Para la infanta Sofía también es un año de cambios. El próximo verano finalizará el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y comenzará una una nueva etapa. Hasta ahora no se ha desvelado públicamente cuáles son sus planes, si seguirá los pasos de su hermana o si se decantará por alguna modalidad propia del bachillerato español.

Aunque Felipe y Letizia siempre han tratado por igual a sus dos hijas, independientemente de que Leonor se convertirá en la Reina de España, hasta ahora no se ha emitido información sobre una nueva experiencia escolar para la infanta Sofía. En el caso de la princesa Leonor, su marcha a Gales se comunicó en febrero de 2021, cuatro meses antes de que finalizara 4º de la ESO en el Santa María de los Rosales.

Archivado en Casa Real, Felipe VI, Leonor de Borbón Ortiz, Reina Letizia, Reina Sofía, Rey Juan Carlos I, Sofía de Borbón Ortiz

Cristina Brunetti Apasionada por contar historias en diferentes formatos. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monteávila (Caracas), con Máster en Periodismo por la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad CEU San Pablo. En El Español desde 2020.

Sigue los temas que te interesan