Andreu Buenafuente saca a la venta sus obras de arte: los precios y el fin solidario

Definir a una persona es algo complicado, pero en el caso de Andreu Buenafuente (58 años) resulta muy difícil. A lo largo de su vida ha formado parte de tantos ámbitos y proyectos que es imposible quedarse con solo uno: presentador, actor, humorista, empresario... La polivalencia se ha convertido en su mejor rasgo, asombrando con cada uno de sus pasos.

Una característica que no falta en su nuevo proyecto, con el que ha demostrado que el mundo audiovisual no es lo único en lo que brilla y sobresale. Con la llegada del 2023, y tras meses de intenso trabajo, el catalán ha puesto a la venta la colección de arte creada por él mismo. Tras haber compartido algunas de las obras en varias exposiciones a lo largo del pasado 2022, sacando a la luz su don para la pintura, ha decidido dar un paso más y vender algunas de las piezas.

Una amplísima colección que se puede admirar y adquirir a través de una galería de arte virtual preparada para la ocasión por Andreu. La colección, que cuenta con 42 obras, está dividida en ocho secciones, lo que hace que los visitantes y posibles compradores tengan más sencilla la navegación. Estas son: Estados, Tintas, Lugares, Fotos intervenidas, Personal, Reflexiones, Vida pop y Puntos.

En cada una de las secciones hay diferentes cuadros, pinturas o fotografías creadas por Andreu. Si bien todas son diferentes y únicas, tienen en común una estética pop en la que destaca el color.El precio varía entre unas y otras, pero la horquilla está entre los 250 y los 500 euros de las dos más cara, Engranajes, un acrílico sobre papel de 32 x 24 centímetros, y A veces soy un blues, una tinta sobre papel de 26,5 x 38,5 cm.

Todas y cada una de las piezas son únicas y, como pueden presentar pequeñas imperfecciones fruto del proceso creativo, se entregan con un certificado de autenticidad firmado por Andreu Buenafuente. Además, el 10% de cada una de las ventas se donará a diferentes proyectos sociales. Si bien el humorista no ha especificado a qué asociaciones se destinará la cantidad recaudada, cabe recordar que en el pasado ha lanzado varias campañas solidarias, por lo que tiene una amplia experiencia en ello.

Todavía es pronto para hacer un balance y conocer el éxito del marido de Silvia Abril (51), pero a él no le ha hecho falta para mandar un mensaje de emoción en sus redes: "No puedo negar que esto me hace ilusión", ha escrito. Unas palabras a las que hay que añadir a las que decoran la galería online y con las que describe el motivo de este proyecto: "Pinto y dibujo porque me explico y me divierto".

Los mensajes de apoyo no han tardado en llegarle, lo cual es el mejor síntoma de que la venta tendrá una gran acogida. No solo porque ya hay varias obras sobre las que cuelga el cartel de "Vendido", también porque varios de sus seguidores han asegurado que adquieran una de las piezas.

