La mirada fulminante de Letizia a Juan Carlos y Sofía en pleno funeral de Estado de Isabel II

Este lunes, 19 de septiembre de 2022, la Abadía de Westminster, en Londres, se ha teñido de negro para homenajear a la reina Isabel II con su funeral de Estado. Una cita histórica a la que han acudido alrededor de 2.000 ilustres invitados, con representación de todas las Casas Reales y los líderes de todo el planeta.

Entre esos invitados, se encontraban los reyes de España, Felipe VI (54 años) y Letizia (50), así como los eméritos Juan Carlos I (84) y Sofía (83). Cabe destacar que los padres del actual jefe de Estado fueron invitados expresamente por la Casa Real Británica, aunque hasta este lunes no se conocía la disposición de cómo iban a ubicarse dentro del templo.

No obstante, pese a que se había comentado que no iban a coincidir físicamente, ese reencuentro sí se ha producido. Los cuatro reyes, los actuales y los eméritos, se han sentado juntos en el mismo banco. Una imagen que no se producía desde hacía dos años, en el funeral de la infanta Pilar, y que ha dejado una anécdota muy significativa. Una tensa escena entre Letizia y sus suegros, Juan Carlos y Sofía.

[Kate Middleton hace el homenaje definitivo a Isabel II y Lady Di: la historia tras su collar en el funeral]

Como estaba previsto, Felipe VI y doña Letizia y los Reyes Eméritos, Juan Carlos I y doña Sofía, han acudido por separado al funeral de Isabel II, pero el protocolo los ha unido en la Abadía de Westminster, por lo que la fotografía que Zarzuela quería evitar se ha producido pic.twitter.com/YlTP1mpP9g — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 19, 2022

Pese al carácter regio y solemne de la misa, en un momento dado del funeral de Estado, los eméritos han compartido unas risas cómplices entre ellos. Una escena distendida, y de relajo, que Letizia no ha dudado en censurar con una mirada fulminante. Una actitud de reproche que, según se ha podido comprobar a través de las imágenes, también ha adoptado Felipe VI.

Esta escena no ha sido el único detalle que se ha extraído del funeral de la reina Isabel II. La disposición de los cuatro miembros de la Casa Real española también ha sido analizada. Sobre todo, la posición de Letizia, en medio de Juan Carlos y su hijo, Felipe VI. Felipe ocupaba un lugar en el extremo, junto al altar, y a su lado se encontraba Letizia, quien tenía a su derecha a Juan Carlos y a Sofía. De esta forma, los cuatro, colocados de forma contigua, han seguido el sepelio por el alma de la Reina.

Aquí pasándolo bien. (La cara de Letizia). pic.twitter.com/Ng8vbaqJS3 — Pilar Eyre (@pilareyre) September 19, 2022

Eso sí, aunque se han sentado juntos, los Reyes y los eméritos han hecho su entrada a la abadía por separado. Juan Carlos y su mujer han accedido junto a los reyes de Holanda; el príncipe Alberto (64) y Charlène de Mónaco (44); la reina Ana María de Grecia; y Pablo y Marie-Chantal (54).

Sea como fuere, este reencuentro familiar ha tenido lugar horas después de que se evitara la foto en la cena de Estado que organizó este pasado domingo por la noche Carlos III (73). Al igual que en el funeral, Juan Carlos también acudió a la cena ayudado por un bastón y agarrado en todo momento a su ayudante personal.

Tras el funeral, y según ha informado la Casa Real española, Felipe VI participará en la ceremonia religiosa previa al entierro de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Felipe ha aceptado la invitación formulada por el rey Carlos III a las Casas Reales para participar en ese servicio religioso, que tendrá lugar en la tarde del lunes, 19 de septiembre, y de carácter más íntimo que el funeral de Estado que se desarrolla en Westminster.

La reina Sofía acompañará al Rey, mientras que la reina Letizia no podrá asistir al deber tomar un vuelo regular con destino a Nueva York. El rey emérito Juan Carlos, por su lado, ha declinado la invitación, según la misma fuente.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a los eméritos en el funeral de Estado. Gtres

El féretro con los restos de Isabel II llegará a las 15:00 horas -14:00 hora inglesa- a las inmediaciones del castillo de Windsor, y una hora más tarde entrará en la capilla de San Jorge. Al final de servicio, el ataúd se trasladará a la cripta real de la capilla, donde también están enterrados los restos del príncipe Felipe, esposo de la reina, fallecido en 2021 con 99 años.

Allí, a las 19:30 horas, Isabel II será enterrada junto al príncipe Felipe en una ceremonia privada a la que asistirán miembros de la Familia Real. La losa de mármol de su sepultura quedará grabada con las palabras: Elizabeth II 1926-2022.

Sigue los temas que te interesan