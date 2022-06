La obsesión por el dinero y el sexo, sus enemistades y la 'pesadilla' de Letizia: la cara oculta de la Familia Real

"Todos tenemos una familia real, pero los españoles tenemos dos: la Familia Real española", con esta frase comienza la serie documental sobre los Borbones, que ya se ha convertido en un auténtico éxito de audiencia tras el estreno en La Sexta de su primer capítulo. A través de seis entregas, de una duración aproximada de una hora, se desvela la otra cara de nuestra monarquía y en especial de la vida del rey emérito Juan Carlos (86 años) con detalles sorprendentes y paralelismos históricos.

Como ya sucediera en Inglaterra con The Crown, la serie de Ana Pastor (44) y Aitor Gabilondo (48) viene a desmitificar el papel de la realeza sacando a luz episodios muy complicados, incluso bochornosos, de su historia en un momento en que la institución se encuentra en un trance complicado de popularidad.

Esto les lleva a preguntarse si la princesa Leonor (16) llegará a reinar y si logrará Felipe VI (54) enmendar los errores de su padre. No es una serie de ficción, sino un documental con hechos contrastados y testimonios de expertos que ponen sobre la mesa una serie de cuestiones dignas del mejor culebrón: sexo, traición, enemistades... y una plebeya no aceptada.

La Familia Real durante la Pascua Militar de 2018. Gtres.

1. La obsesión por las mujeres y el dinero de Juan Carlos I que 'heredó' de su abuelo

Estas dos cuestiones parecen una tradición familiar. En la serie se presenta a Alfonso XIII como un adicto al sexo que, además, fue promotor del cine porno en España y que acumuló un sinfín de infidelidades en su matrimonio con Victoria Eugenia de Battemberg. Aquello acabó en divorcio. No así el del rey emérito y Sofía de Grecia (83) que pese a las relaciones extramatrimoniales de él con Marta Gayà (74) o Corinna Larsen (58) no se ha producido. "Lo del príncipe azul es un cuento de niños", se escucha decir a la emérita en uno de los episodios. El momento en que las cosas empezaron a torcerse de manera definitiva entre ellos: cuando el entonces príncipe Felipe tenía 5 años. "En ese momento, don Juan Carlos da rienda suelta a su faceta de playboy", dice el escritor José Antonio Zarzalejos (68).

En cuanto al dinero, Alfonso XIII estaba obsesionado por labrarse una fortuna y según los expertos que hablan en la serie tenía una relación patológica con el dinero: "Fue procesado por corrupto y condenado a cadena perpetua si pisaba suelo español". A su nieto Juan Carlos podría pasarle algo parecido. Tras las penurias que pasó durante la época franquista, donde el dictador les concedía una exigua asignación de 70.000 pesetas (unos 700 euros), empezó a hacer negocios cobrando comisiones durante la crisis del petróleo de los 70. A partir de ahí su relación comercial con los árabes le habría reportado grandes beneficios.

2. Letizia, sufridora en silencio

En el capítulo cuarto se aclara la tan comentada llegada de la actual Reina a la familia real. Ana Pastor desvela algo muy rumoreado pero nunca afirmado con tanta contundencia: "Yo sabía que al rey emérito no le gustaba la entonces periodista Letizia y que intentó de muchas maneras que Felipe no tuviera una relación con ella o que no la metiera en la familia. Lo que no sabía era la campaña que orquestaron contra ella desde dentro y desde fuera tan brutal, que le costó muchos disgustos. A veces se la ha criticado por el carácter que tiene, pero resistir lo que ha tenido que resistir ha debido de ser tremendo". Y a esto hay que unirle sus desencuentros con la reina emérita, como el que protagonizaron en la catedral de Palma de Mallorca.

Letizia y el rey Juan Carlos I guardan las apariencias en los eventos familiares. Gtres.

De este modo Los Borbones: una familia real pone de manifiesto la auténtica pesadilla que vivió en silencio la madre de Leonor (16) cuando entró a formar parte de la institución. Actualmente, su relación con su suegro sigue rota, pese a que estuvo presente en el comentado almuerzo en Zarzuela tras su regreso quizá más por obligación que por devoción. "Yo tenía cierta conciencia de que no le han hecho fácil el camino, pero no era consciente de cómo de difícil y tortuoso había sido para ella desde dentro de Casa Real, especialmente por parte del rey emérito y su entorno. Desde el primer minuto, Juan Carlos decidió que esta persona no debía ser la elegida", añade Pastor.

3. La verdadera relación entre Felipe VI y sus hermanas

Si hay algo que llama la atención en la Casa Real es la poca unión que existe desde entre los hijos de los reyes eméritos. Nada de posados juntos en Marivent, ni de encuentros distendidos, la relación es distante. "Nunca han sido una piña", dicen, aunque el actual monarca y la infanta Cristina (56) siempre se habían llevado muy bien. "Eran uña y carne", dice la periodista experta en realeza Amalia Enríquez. El caso Nóos, que acabó con Iñaki Urdangarin (54) en prisión hizo que esa sintonía saltara por los aires, provocando a ambos un profundo dolor. ¿Es posible una reconciliación? Parece ser que no.

Lo que subyace de este documental por parte de sus creadores es que se habla de "una familia que no es real, sino que es irreal, porque está desestructurada, como dicen algunos monárquicos en el documental, porque los eméritos no han sido una pareja en los últimos 40 años".

