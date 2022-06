Claudia Osborne comparte una emotiva carta dedicada a su futura hija en la recta final de su embarazo

Claudia Osborne (33 años) lo tiene todo listo para la llegada de su primera hija. Fue al poco de su boda con José Entrecanales (30) -en el mes de octubre- cuando la hija de Bertín Osborne (67) anunció que estaba embarazada. Desde entonces la joven ha preparado con mimo todo lo relativo al nacimiento, desde el cuarto que será de la pequeña hasta las primeras prendas que esta se pondrá.

Y todo ello sin olvidarse de la parte emocional pues, como coach, Claudia está muy pendiente de los sentimientos nuevos. Pero no solo de los de sí misma o los de su marido, también los de su futura hija. Así lo ha demostrado en su última publicación de Instagram, una de las más especiales.

Una carta dirigida a Micaela -como se va a llamar la niña- en la que explica su necesidad de "aprovechar estos últimos días de paz" para contarle algunas cosas que quieren que queden en el recuerdo de la pequeña antes incluso de que llegue al mundo. Consciente de que tras el parto su vida se convertirá en una vorágine, Osborne deja por escrito lo feliz que está de convertirse en madre: "Eres un sueño hecho realidad para los dos. Eres la bebé más deseada del mundo entero y nos sentimos todos los días de nuestras vidas unos privilegiados", comienza escribiendo.

Claudia Osborne ha mostrado su tripita en su perfil de Instagram.

Adelantándose a los acontecimientos, le pide también perdón por si en algún momento no sabe estar a su lado y también le da algunos consejos de vida: "Cuando la vida se ponga difícil, recuerda que todo pasa. Hasta las situaciones más complicadas se resuelven", dice.

Y si bien le gustaría estar a su lado durante toda su vida, sabe que no siempre será posible: "Probablemente papá y yo intentaremos ayudarte, pero eventualmente tú serás la responsable de dar con ello. Nosotros confiamos plenamente en que así será. Has nacido para hacer algo hermoso con tu vida así que no desesperes".

Para terminar, Claudia Osborne lanza un deseo, poder estar junto a ella el máximo tiempo posible: "Ojalá tengamos la buena fortuna de ser testigos de gran parte de ella y verte florecer como estás destinada a hacer".

Anuncio de embarazo

Fue a comienzos del mes de diciembre, dos meses después de su boda, cuando Claudia Osborne desvelaba a través de su perfil de Instagram que estaba embarazada. "El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino", escribía junto a un vídeo en el que se escuchaba el latido del bebé.

Desde entonces, y pese a ser muy discreta en lo que se refiere a su vida privada, Claudia no ha tenido problemas en compartir los detalles más importantes como, por ejemplo, el sexo y el nombre del bebé.

José Entrecanales y Claudia Osborne en una imagen tomada en octubre de 2021. Gtres

La pareja supo muy pronto que quería pasar el resto de la vida el uno junto al otro y se prometieron cuando llevaban poco más de un año de relación. El tiempo no ha hecho más que aseverar esa seguridad que siempre han demostrado, pues casi sin haber dejado tiempo tras su luna de miel, se han lanzado a una nueva y emocionante etapa.

[Más información: Eugenia Osborne desvela sin querer el nombre de la hija de su hermana Claudia Osborne]

Sigue los temas que te interesan