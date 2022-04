Los 'beauty looks' de Victoria Federica, a examen: analizamos su evolución

Victoria Federica de Marichalar de Borbón (21 años) es la invitada de moda. No hay evento que se precie que no tenga entre las asistentes a la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58), que ya es toda una experta en eso de posar ante las cámaras y deslumbrar con su particular estilo.

Así lo demostró el pasado viernes 22 de abril durante la Bridal Fashion Week de Barcelona, a la que acudió acompañada de su novio, Jorge Bárcenas (23). La sobrina de Felipe VI (54) volvió a sorprender con su estilismo gracias a un vestido de alta costura de la última colección de fiesta de Pronovias. Un modelo largo con escote halter y elaborado en satén de seda en color rosa palo que estilizaba, aún más si cabe, la figura de la que ya se ha convertido en todo un referente de estilo.

Y si la pieza le iba perfecta también lo hacía el maquillaje con el que la acompañó. Victoria Federica presta cada vez más atención a su make up, una parte de sus looks que en un principio dejaba en un segundo plano pero que se han convertido en un imprescindible de sus apariciones.

Victoria Federica el viernes 22 de abril en la Bridal Fashion Week de Barcelona. Gtres

Al igual que ha transformado su forma de vestir, también ha cambiado el cómo se maquilla. Consciente del potencial de sus ojos y sus labios, Victoria Federica le da cada vez más importancia a estas zonas de su rostro, remarcándolas sobre el resto. No solo consigue estar más atractivas, sino lanzar un mensaje muy diferente.

Así lo asegura a EL ESPAÑOL Jesús Reyes, periodista y CEO CoolHunting Madrid Comunicación, agencia de prensa especializada en moda y belleza, que ve en la hija de la infanta Elena "una gran evolución beauty". Especialmente porque en sus primeras veces ante los focos Victoria Federica "iba maquillada por ella misma, bajo su criterio y gusto" lo que hacía que estas apariciones fueran "menos cuidadas y más espontáneas".

Todo cambió con su decisión de dejar su make up en manos de profesionales, pues ahora "luce un rostro perfectamente maquillado". Una decisión, la de acudir a expertos en la materia, que no solo la hace estar más bella pues también ha logrado "ensalzar positivamente sus rasgos faciales".

Evolución del maquillaje de Victoria Federica en un fotomontaje de JALEOS. Gtres

El detalle más significativo, en palabras de Jesús Reyes es que la nieta mayor del rey Juan Carlos (84) ha agrandado su mirada gracias a "smokey eyes, sombras en tonos rosas y algún toque dorado". Además, le ha dado presencia a su boca con labios más marcados, aunque siempre naturales y sin arriesgar. Pero también tiene en cuenta otras partes de la anatomía del rostro, como las cejas, que mantiene naturales, y los pómulos.

Con todo esto la joven ha conseguido también cambiar la percepción que ofrece al mundo, alejándose de su versión más aniñada para ser su mejor carta de presentación como adulta. "Todos estos cambios, en conjunto, hacen ver a una Victoria Federica más madura, más elegante, sofisticada", señala Reyes. "Es una perfecta fuente de inspiración para otras chicas de la Generación Z que compartan sus gustos y estilo", sentencia.

